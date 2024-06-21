تطوان.. عون سلطة يلقي بنفسه من الطابق الثالث لمنزله

هبة بريس – تطوان

أنهى عون سلطة بحي الطوابل بمدينة تطوان، حياته، يوم أمس الخميس، بعدما ألقى بنفسه من الطابق الثالث لمنزله.

وحسب مصدر محلي، فالهالك الذي كان يشتغل عون سلطة بالملحقة الإدارية بحي طابولة، انتحر من الطابق الثالث لمنزله في ظروف غامضة.

ووفق ذات المصدر، فقد حلت السلطات المحلية والمصالح الأمنية على عجل فور إخطارها بالنازلة، مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية، التي تكفلت بنقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات، قصد اخضاعها للتشريح الطبي، بأمر من النيابة العامة المختصة.