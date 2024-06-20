بايتاس: الحكومة تولي أهمية كبيرة للأمن الغذائي

2024-06-20 / 15:44
0

هبة بريس – الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة تولي أهمية طبيرة للأمن الغذائي.

وذكر بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن المغرب مر طيلة السنوات الثلاث الأخيرة من موجة جفاف قاسية، كلفت إمكانيات مهمة لفائدة تلانتاج الفلاحي وتوفير مياه الشرب والسقي.

وأضاف بايتاس، أن عدد من المخططات التي تشتغل عليها الحكومة تهدف الى الإجابة على سؤال الأمن الغذائي، عبر إجراءات مهمة.

2024-06-20 / 15:44
0

مقالات ذات صلة

بايتاس معلقا على وفاة حجاج مغاربة: “لا أتوفر على…

2024-06-20 / 15:20

طلاب الهندسة الزراعية” يفصلون في “تغير المناخ وتأثيره على…

2024-06-20 / 13:38

الحبس شهر نافذا لصاحبة فندق ضحية ” عقد الزواج…

2024-06-20 / 12:55

نشرة إنذارية: موجة حر مرتقبة من السبت إلى الاثنين

2024-06-20 / 12:38

اكادير : تجميع أزيد من 1200 طن من النفايات…

2024-06-20 / 12:07

فاس.. تأجيل النظر في ملف مستخدم بالـONEE بتهمة تلقيه…

2024-06-20 / 11:33

فنادق المدن السياحية تنتعش و ليالي المبيت ترتفع بعروض…

2024-06-20 / 11:01

طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2024-06-20 / 09:10

بعد أزمة العطش ..الشعب الحزائري يطالب باستيراد الملابس المستعملة

2024-06-19 / 21:11

اعتراض قارب يقل 91 ” حراك ” قبالة سواحل…

2024-06-19 / 20:06

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى