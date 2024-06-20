نشرة إنذارية: موجة حر مرتقبة من السبت إلى الاثنين

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 37 و42 درجة، ابتداء من يوم السبت المقبل وإلى غاية الإثنين، بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يرتقب تسجيل موجة حر، من يوم السبت 22 يونيو إلى يوم الاثنين 24 يونيو الجاري، بعمالات وأقاليم بني ملال، الفقيه بن صالح، خريبكة، خنيفرة، سطات، الرحامنة، اليوسفية، شيشاوة، قلعة السراغنة، مراكش، مولاي يعقوب، فاس، مكناس، تاونات، سيدي سليمان، الخميسات، سيدي قاسم، الرشيدية، زاكورة، تنغير، طاطا وأوسرد.