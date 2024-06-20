نشرة إنذارية: موجة حر مرتقبة من السبت إلى الاثنين
هبة بريس
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 37 و42 درجة، ابتداء من يوم السبت المقبل وإلى غاية الإثنين، بعدد من أقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يرتقب تسجيل موجة حر، من يوم السبت 22 يونيو إلى يوم الاثنين 24 يونيو الجاري، بعمالات وأقاليم بني ملال، الفقيه بن صالح، خريبكة، خنيفرة، سطات، الرحامنة، اليوسفية، شيشاوة، قلعة السراغنة، مراكش، مولاي يعقوب، فاس، مكناس، تاونات، سيدي سليمان، الخميسات، سيدي قاسم، الرشيدية، زاكورة، تنغير، طاطا وأوسرد.
5 تعليقات
أظن ان الوزير وهبي يجب أن يتابع أيضاً في هذه القضية نظراً لتصريحاته اللامسؤولة!!!
اللهم لطفك بعبادك يآرب واحفظنا من ارتفاع درجة الحرارة,
خلال هذه الفترة من ارتفاع درجة الحرارة يجب على الأم التي ترضع ابنها ان تعطيه كثرة شرب الماء حتى لايجف جسمه من الماء.
الحيطة والحذر عند ارتفاع درجة حرارة وخصوصا اثناء الظهيرة يجب علينا الجلوس في البيت حتى لا نضرا بأنفسنا إلى التهلكة.
يجب تكثير من شرب الماء وخصوصا المسنين والرضع والاشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.