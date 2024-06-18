بالفيديو.. عمدة الرباط تعطي انطلاقة عمل شركة ARMA لتنظيف مخلفات العيد

هبة بريس ـ الرباط

تزامنا و عيد الأضحى، أعطت فتيحة المودني عمدة الرباط الانطلاقة الرسمية لعمل شركة ARMA المتخصصة في قطاع النظافة لجمع و تنظيف مخلفات العيد.

و في هذا الصدد، زارت عمدة الرباط مقر شركة arma المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالعاصمة الرباط، مرفوقة بعدد من أعضاء مجلس المدينة، حيث كان لها لقاء مع مسؤولي الشركة و عمالها.

و صرحت المودني لميكروفون هبة بريس بأن حضورها لمقر شركة arma يأتي في إطار إعطائها انطلاقة أشغال تنظيف شوارع الرباط تزامنا و عيد الأضحى المبارك.

و أضافت عمدة الرباط بأنه و بمناسبة العيد، تم تجنيد عدد من اللجان و المجموعات للسهر على تتبع و تدبير تنظيف مختلف شوارع و أحياء العاصمة الإدارية و الحفاظ على جماليتها و نظافتها.

بدوره، أكد عبد السلام بكاري نائب عمدة الرباط المكلف بقطاع النظافة بأن إعطاء انطلاقة عمل شركة arma يأتي بعد سلسلة من اللقاءات المكثفة التي عقدها المجلس و كل المتداخلين بما فيهم ممثلي الشركة و ذلك للاستجابة لتطلعات كل ساكنة الرباط.

و أضاف نائب العمدة بأنه قد تم تجنيد كل المصالح التابعة للشركة و المجلس للسهر على نظافة المدينة تزامنا و عيد الأضحى، و لتوفير كافة سبل الراحة لساكنة و زاور المدينة.

مقابل ذلك، شدد مصطفى الطاهيري مسؤول بشركة arma في تصريح لهبة بريس على أنه تم تجنيد كافة أطر و عمال الشركة منذ حوالي أسبوع قبل العيد.

و أضاف مسؤول arma بأن الشركة سخرت كل الوسائل التقنية و اللوجيستيكية و البشرية، مضيفا: “حنا كنعيدو في شوارع الرباط، و هادشي كامل باش المواطن ملي يخرج يلقا المدينة نقية”.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن الشركة السالفة الذكر قال نالت خدماتها الاستحسان بعدد من المدن التي تدبر قطاع النظافة بها، خاصة خلال يوم العيد، في ظل المجهودات الكبيرة التي بذلها عمالها و أطرها للسهر على نظافة الشوارع و الأحياء السكنية.

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