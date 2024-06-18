شفشاون.. العثور على أستاذ جث.ة هامدة بعد أيام من اختفائه

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

عثر أمس الاثنين ، على استاذ جثة هامدة بسفح جبل خربوش بجماعة خميس المضيق التابعة ترابيا لإقليم شفشاون ، وذلك بعد مرور 4 أيام من اختفائه.

وقالت مصادر مطلعة إن الهالك في عقده الثالث اختفى عن الأنظار بعد توجهه رفقة شباب آخرين للنزهة بالمنطقة المذكورة، الأمر الذي دفع بشبان الدواوير المجاورة الى اطلاق عملية بحث عنه قادت إلى العثور عليه جثة هامدة .

ورجحت المصادر ذاتها أن يكون الهالك قد تعرض لحادث عرضي اودى لحياتها حيث تم نقل جثته لمستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بشفشاون، فيما باشرت مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها للكشف عن ظروف وملابسات وفاته.