اشبيلية يعلن رحيل مدافعه سيرجيو راموس

أعلن نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم، اليوم الإثنين رحيل مدافعه المخضرم سيرجيو راموس عن صفوف الفريق الأندلسي.

وقال إشبيلية في بيان “عَلِمَ نادي إشبيلية من سيرحيو راموس أنه لن يبقى الموسم المقبل بعدما حقق حلمه بالعودة إلى النادي الذي تأسس فيه (كروياً) واكتسب فيه مكانته الدولية”.

وتوجه النادي الأندلسي لابن الـ38 عاماً، الذي عاد إلى إشبيلية الصيف الماضي بعد 18 عاماً على مغادرته له للانضمام إلى العملاق ريال مدريد حيث توج بجميع الألقاب الممكنة، بـ”الشكر على التزامه، قيادته والتفاني الذي أظهره هذا الموسم، متمنين له حظاً سعيداً في التحدي الاحترافي المقبل”.