تراجع أسعار النفط بسبب ضعف الطلب لدى المستهلكين الأمريكيين

2024-06-17 / 15:39
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تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، الاثنين، بعد أن أظهر مسح ضعف الطلب لدى المستهلكين الأمريكيين، فيما ينتظر المتعاملون نشر بيانات اقتصادية رئيسية من الصين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو 0.18 بالمئة إلى 82.47 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 78.29 دولار للبرميل.

وانخفض كلا الخامين الجمعة الماضية بعد أن أظهر مسح تراجع معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر.

لكن الخامين القياسيين ربحا الأسبوع الماضي نحو أربعة بالمئة وهي أعلى زيادة أسبوعية لهما منذ أبريل الماضي وذلك بفعل دلائل على زيادة الطلب على الوقود

2024-06-17 / 15:39
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