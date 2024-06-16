الدرهم يرتفع بنسبة 0.55 في المائة مقابل الأورو

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0.55 في المائة مقابل الأورو، وانخفض بنسبة 0.31 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة ما بين 06 و12 يونيو 2024.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 7 يونيو الجاري، 369,2 مليار درهم، بانخفاض نسبته 0,4 في المائة من أسبوع لآخر وبارتفاع بنسبة 4,8 في المائة على أساس سنوي.

وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 127,1 مليار درهم، منها 42,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و51,2 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، وقروض مضمونة بما يعادل 33,2 مليار درهم.

وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,3 مليار درهم، بينما بلغ المعدل بين البنوك 3 في المائة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 12 يونيو (تاريخ الاستحقاق 13 يونيو)، ضخ البنك المركزي مبلغ 61,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 0.8 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 8.8 في المائة.

ويعكس هذا التطور الأسبوعي ارتفاع مؤشرات قطاع التعدين بنسبة 4.6 في المائة و”البناء ومواد البناء” بنسبة 2.9 في المائة و”شركات التوظيف العقاري” بنسبة 2.1 في المائة.

وفي المقابل، انخفض قطاعا التأمين وصناعة الأدوية بنسبة 4.2 في المائة و3.2 في المائة على التوالي.

وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد انتقل من 990 مليون درهم إلى 2.5 مليار درهم، منها 1.1 مليار درهم تحققت بالأساس على مستوى سوق الأسهم.