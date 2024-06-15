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الملك مبرقا عاهل المملكة المتحدة: “معتزون بما يربطنا من أواصر الصداقة المتينة”

2024-06-15 / 12:31
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث، عاهل المملكة المتحدة، بمناسبة تخليد ذكرى عيد ميلاده.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يسرني بمناسبة تخليد ذكرى عيد ميلاد جلالتكم، أن أبعث إليكم بتهانئي الحارة ومتمنياتي الخالصة لكم شخصيا ولأفراد أسرتكم الملكية، بموفور الصحة والسعادة “.

وأضاف جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة السعيدة لأعرب لكم مجددا عن اعتزازي الكبير بما يربطنا شخصيا وأسرتينا الملكيتين من أواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، وكذا بعلاقات التعاون المتميزة القائمة بين بلدينا”.

2024-06-15 / 12:31
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