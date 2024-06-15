رفع الحظر عن جمع وتسويق الصدفيات بمنطقة تطوان – شفشاون

هبة بريس

أعلن قطاع الصيد البحري، عن رفع الحظر المفروض على جمع وتسويق الصدفيات التي تم تجميعها بالمناطق المصنفة لتربية الصدفيات كابو نيغرو ـ مارتيل، واد لاو – قاع أسراس، تارغة ـ الشماعلة، التابعة لمنطقة تطوان-شفشاون.

وأفاد القطاع في بلاغ له، أن اللجنة التقنية المكلفة بتتبع الوسط البحري والصدفيات تدارست نتائج التحاليل التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى هذه المناطق، مؤكدا أنها أظهرت استقرارا في الوسط وتنقية كاملة للصدفيات بالمناطق المذكورة.

كما أوصى القطاع المستهلكين بالتزود فقط بالمنتوجات المعبأة والحاملة للملصقات الصحية، التي يتم تسويقها بنقط البيع المرخصة (الأسواق الرسمية)، محذرا من أن الصدفيات التي يتم الترويج لها وبيعها بكميات كبيرة لا تتوفر على أية ضمانات صحية وتشكل بذلك خطرا على الصحة العمومية.