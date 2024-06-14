البحرين تجدد دعمها “الثابت ” للوحدة الترابية للمغرب

جددت مملكة البحرين، بنيويورك، تأكيد موقفها “الثابت والمتضامن” مع سيادة المغرب الوطنية ووحدته الترابية، وذلك خلال الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة ما بين 10 و21 يونيو الجاري.

وأبرزت ممثلة مملكة البحرين أن بلادها ” تؤكد موقفها الثابت والمتضامن مع المملكة المغربية في المحافظة على أمنها ووحدة أراضيها”.

وأشارت الدبلوماسية إلى أن بلادها تجدد دعمها للجهود المشهودة التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي، وفي إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية.

“وانطلاقا من موقفها الثابت في دعم المملكة المغربية”، تتابع المتدخلة، “قامت مملكة البحرين في دجنبر 2020 بافتتاح قنصلية عامة في مدينة العيون”.

من جانب آخر، ثمنت الدبلوماسية البحرينية جهود الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، ستافان دي مستورا، من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم، على أساس التوافق، وفي نطاق السيادة الوطنية للمغرب.