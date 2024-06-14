الوالي خطيب الهبيل يتفقد سوق الأضاحي ببني ملال

هبة بريس

في اطار التتبع اليومي للأسواق ومحلات البيع ومراقبة جودة أضاحي العيد ببني ملال، قام والي جهة بني ملال خنيفرة، خطيب الهبيل، صباح اليوم الجمعة، مرفوقا برؤساء المصالح المعنية، بزيارة تفقدية للسوق الذي تم احداثه لبيع أضاحي العيد ببني ملال، وذلك للوقوف عن قرب عن مدى جاهزية هدا السوق وكذا الاجراءات المتخدة لضمان تسويق الأضاحي في ظروف جيدة.

و بهذه المناسبة، حث والي الجهة المصالح المختصة المعنية على بذل جهود اضافية للتصدي ومحاربة كل أشكال المضاربة التي تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.

هذا وتعرف مختلف الأسواق باقليم بني ملال، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، دينامية خاصة تتميز بوفرة وتنوع العرض الموجه لساكنة الإقليم، حيث أن حاجيات الاقليم قدرت ب 100 ألف رأس من الأضاحي، في حين قامت مصالح البيطرية بالاقليم بترقيم 125 ألف رأس من المواشي الموجهة للذبح .

وبحكم أن العرض يفوق الطلب بالاقليم، فقد بدأت تعرف أثمنة المواشي المستوردة تراجعا مستمرا حيث انخفضت من 67 درهم الى 57 درهم للكيلوغرام، كما أن أثمنة المواشي المحلية التي شهدت ارتفاعا حسب العرض والطلب، على غرار باقي أقاليم المملكة، فقد سجلت اليوم، انخفاضا ملموسا، مما سيمكن مختلف الشرائح من المواطنين من اقتناء أضحية العيد حسب قدرته الشرائية.