“الصنك” يغضب بائعي المواشي بالأسواق ويرفع أسعار الأضاحي

2024-06-14 / 11:51
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هبة بريس – الرباط

لا حديث بين بائعي المواشي، بمختلف أسواق المملكة، سزى حول سومة “الصنك” التي فرضت عليهم للدخول الى الأسواق وعرض أغنامهم للبيع.

وحسب تصريحات عدد من بائعي الأغنام لهبة بريس، فقد وجد “الباعة” أنفسهم مجبرين على دفع مبالغ مالية مهمة مقابل السماح بدخولهم للأسواق معرض مواشيهم للبيع.

وأضاف أحد المصرحين، أنه دفع مبلغ 50 درهما للرأس الواحد من الأغنام، و60 درهما لدخوله بالاضافة الى دفع مبلغ 100 درهما للسماح له بإدخال الشاحنة التي تحمل الأغنام.

وعبر المصرح ذاته، عن استيائه من المبالغ المرتفعة المفروضة على أصحاب المواشي، لافتا أن الأمر ينعكس سلبا على المواطنين بسبب اضطرار الباعة الى الرفع من أسعار المواشي.

ودعا الباعة، السلطات المحلية الى التدخل ووضع حد لـ”بلطجية الصنك”، لضمان مرور عملية اقتناء الأضاحي في أحسن الظروف وكذا لحماية القدرة الشرائية للمواطن البسيط الذي أمن سعر الأضحية بشق الأنفس.

2024-06-14 / 11:51
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تعليق واحد

  1. الصنك لن يكون عائقا بل جشع اصحاب المواشي .اذ كيف يعقل لصاحب شاحنة يبيع كبشا يساوي 3000 درهم بثمن 5000 درهم ولا يدفع 50 درهما كضريبة لايساهم اصلا فيها

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