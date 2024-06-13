الوزير رياض مزور يتفقد المقرات السكنية للحجاج المغاربة بمكة المكرمة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قام رياض مزور وزير الصناعة و التجارة المغربي و الذي يترأس الوفد الرسمي للحجاج المغاربة هذا العام بزيارة تفقدية للمقرات السكنية للحجاج المغاربة في مكة المكرمة.

واطلع الوفد الرسمي المغربي على ظروف إقامة الحجاج المغاربة وأحوالهم خلال فترة إقامتهم بالديار المقدسة، و ظروف الإيواء ومستوى الخدمات المقدمة لهم من تأطير وتطبيب وإرشاد وتنقل، إضافة إلى قرب مقار سكناهم من الحرم المكي.

كما زار الوفد الرسمي مقر البعثة الطبية المغربية، المدنية والعسكرية، حيث استمع لشروحات حول مهامها من أجل مواكبة وتتبع الحالة الصحية للحجاج وتوفير راحتهم ومساعدتهم على تأدية مناسكهم في أفضل الظروف.