التوقيع على تحديث اتفاقية الشراكة بين الجمعية المغربية للصحافة الرياضية والـMDJS

هبة بريس

تم يوم الاثنين 10 يونيو 2024، بمقر المغربية للألعاب والرياضة، التوقيع على تحديث اتفاقية الشراكة بين الجمعية المغربية للصحافة الرياضية والمغربية للألعاب والرياضة، هذه الشراكة، التي انطلقت سنة 2010، وتمخضت عنها العديد من المبادرات، التي استهدفت أساسا دعم أنشطة الجمعية ودعم المغربية للألعاب والرياضة في كل مشاريعها الرامية إلى مساندة ودعم الرياضة الوطنية.

وخلال حفل التوقيع، أعرب السيد يونس المشرفي، المدير العام للمغربية للألعاب والرياضة، عن اعتزازه بنتائج هذه الشراكة.

وأكد أن ” تجديد هذه الشراكة تأكيد لعلاقات الثقة والقيم المشتركة بين المغربية للألعاب والرياضة والجمعية المغربية للصحافة الرياضية، وبالتالي مع أسرة الإعلام الرياضي الوطني”.

كما أعلن السيد المشرفي أن “هذه الشراكة المحينة، ستكون في خدمة القضايا الرياضية الوطنية الكبرى، مثل كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030″.

من جانبه، عبر السيد بدر الدين الإدريسي، رئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، عن اعتزازه وفخره بالمرجعية والنموذج الذي تمثله هذه الشراكة القائمة بين المؤسستين منذ 14 سنة، والتي يهدف تحديثها إلى الاستفادة من هذا الإرث.

وصرح الرئيس بالقول: ” لقد حققت المغربية للألعاب والرياضة، باعتبارها مؤسسة مواطنة، تقدما كبيرا على جميع المستويات خلال السنوات الأخيرة. ويشمل ذلك زيادة الدعم السنوي للصندوق الوطني لتنمية الرياضة، من خلال الحكامة الجيدة، وشفافية الإنفاق والاستراتيجيات ذات الصلة، بالإضافة إلى سلسلة من الابتكارات لنظام الرهان الرياضي المسؤول والمتوافق مع المعايير الدولية التي تشدد على محاربة كل أشكال الممارسات غير القانونية، وقطع الطريق أمام أشكال الرهان الرياضي غير القانوني التي تستغل اليوم الفضاء الافتراضي”.

ووقف رئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، عند التحديات الكبيرة التي تواجهها المغربية للألعاب والرياضة، الداعم القانوني والمساهم الرئيسي للصندوق الوطني لتنمية الرياضة: “وتشمل هذه التحديات التهديد الذي تشكله مافيا الرهانات غير القانونية، والتي تنتشر على المستوى الدولي، وتجد لها للأسف أرضا خصبة في المغرب، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة للدولة المغربية، ستزداد حتما إذا لم نتعبأ جميعا، لتجريم آفة الرهانات غير القانونية في المغرب” يضيف رئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية.

ونبه رئيس الجمعية لضرورة تسريع إنهاء مصادقة المغرب وطنيا على “اتفاقية ماكولين” التي وقعت عليها المملكة قبل سنوات، وتعتمدها الدول التي تكافح التلاعب بالمسابقات الرياضية، وتمت صياغتها لغرض قطع الطريق على تغول مافيات الرهان الرياضي غير القانوني.

واختتم السيد الإدريسي كلمته، بالتأكيد على التزام الجمعية، بالتعاون مع كافة المؤسسات الرياضية الوطنية، لحماية المغربية للألعاب والرياضة، من هذه الأعمال الإجرامية وحماية المغاربة من مافيا الرهانات الفاسدة وغير الشرعية.