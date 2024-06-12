امن انزكان يعتقل شخصين مشتبه فيهما بق__تل شخص بسلاح ابيض

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن إنزكان بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء 12 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيه بتعريض شخص لاعتداء جسدي بليغ بواسطة السلاح الأبيض بالشارع العام بمنطقة “الدشيرة”، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، مما أفضى إلى وفاته بعين المكان.

وقد مكن التدخل الفوري لعناصر الشرطة من توقيف أحد الأشخاص للاشتباه في صلته بهذه الجريمة، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكابها، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المكثفة المنجزة عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي، صباح اليوم الاربعاء ، فضلا عن حجز السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.