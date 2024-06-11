تارودانت : اعتقال عصابة اجرامية قامت بالسطو على اموال من محطة للوقود

قاد تنسيق امني بين ” الديستي ” ومصالح الشرطة القضائية لأمن اولاد التايمة بتارودانت ، من تفكيك لغز عملية سطو تعرضت لها محطة للوقود بحي الشراردة بمدينة اولاد التايمة ، من توقيف أربعة عناصر من عصابة اجرامية .

وكان افراد العصابة الموقوفين، قد استعملوا سياراة مكتراة، في السطو على مبلغ قدرته مصادرنا بحوالي 40 مليون سنتيم، بداخل محطة للوقود، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهو ما دفع بتعميق الأبحاث حول العملية .

وكانت عناصر من الفرقة الإقليمية التابعة لمراقبة التراب الوطني ” الديستي” قد تتبعت خيوط عملية السطو، مما ساهم في التعرف على هوية الفاعلين، رغم كونهم قد نفذوا العملية وهم يضعون أقنعة على وجوههم، لكن التحريات المكثفة مكنت من الشك في احد المشتغلين بالمحطة ، والتحقيق معه وبعدها توقيف شركائه.

وقد تم ايداع افراد العصابة الاجرامية سجن تارودانت ، في انتظار عرضهم للمحاكمة بالمنسوب لهم .