وفد كوري يزور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

أجرى وفد هام من هيئة الاتصالات بجمهورية كوريا، مؤخرا بالرباط، زيارة عمل إلى مقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

وأفاد بلاغ للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بأن أشغال هذه الزيارة، التي جاءت بدعوة من رئيسة الهيئة، لطيفة أخرباش، عرفت تقديم انتداب، وهيكلة وطرق اشتغال مؤسستي التقنين، وعرض بعض ملامح المشهد الإعلامي بكل من المغرب وكوريا.

وأضاف المصدر ذاته أن أشغال هذا اللقاء الثنائي الأول من نوعه بين المؤسستين، والذي جرى أول أمس الجمعة، تمحورت حول مجموعة من القضايا المدرجة ضمن أجندة هيئتي التقنين.

وأورد البلاغ أن المناقشات، التي شارك فيها أيضا المدير العام، بنعيسى عسلون وعدد من مدراء الهيئة العليا، ركزت على تطوير انتداب هيئات التقنين في مجال تمثيل التعددية، وحماية الجمهور الناشئ، ومحاربة المضامين الإعلامية التي تمس بالقيم الإنسانية والمبادئ الديموقراطية في الفضاء الإعلامي الكلاسيكي والرقمي.

وأعربت السيدة أخرباش، وفق البلاغ، عن اهتمام الهيئة المغربية بتجربة هيئة الاتصالات بكوريا في مجال الابتكار التكنولوجي والمهني.

وفي هذا الصدد، اتفق مسؤولا هيئتي التقنين، حسب المصدر ذاته، على أهمية ملاءمة الإطار القانوني وطرق وأدوات هيئات التقنين بهدف تأطير منصات التواصل الاجتماعي دون المساس بحرية التعبير، لاسيما في سياق التطور السريع الذي تشهده المنظومة الرقمية الشمولية المتسمة على سبيل المثال، بالاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي في إنتاج وتداول المضامين الإعلامية.

كما أبرز البلاغ أن الوفد الكوري، الذي تقدمه السيد لي سونغ إن وضم عددا من المدراء والمدراء المساعدين بهيئة الاتصالات إلى جانب ممثل عن وكالة الإنترنت والأمن بكوريا، أجرى زيارة إلى مختلف المديريات والأقسام التقنية للمؤسسة، وتم استقبال الوفد، عقب ذلك، من طرف السيد سليم الشيخ، المدير العام لصورياد القناة الثانية بمقرها بالدار البيضاء.