يورو 2024.. هذه قيمة الأموال التي سيجنيها اللاعبون والمنتخبات المشاركة

2024-06-09 / 10:23
0

المبلغ المخصص للانتصارات وللوصول إلى الأدوار الإقصائية في بطولة أوروبا بألمانيا هو نفسه في يورو 2020، ويقدر بحواالي 357.6 مليون دولار.

وسيتم توزيع هذه الأموال على النحو التالي:

للمشاركة: 9.99 مليون دولار

مكافأة المباراة: 1.08 مليون دولار للفوز ونصف مليون دولار للتعادل.

التأهل لدور الـ 16: 1.62 مليون دولار

التأهل لربع النهائي: 2.70 مليون دولار

التأهل لنصف النهائي: 4.32 مليون دولار

الوصيف (الخاسر في النهائي): 5.40 مليون دولار

البطل: 8.64 مليون دولار

وبمعنى آخر، سيكون الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن يحصل عليه بطل اليورو هو تقريبا 31 مليون دولار

2024-06-09 / 10:23
0

مقالات ذات صلة

النصيري يتألق بثنائية ويقود اشبيلية للفوز على ريال سوسيداد

“مان يونايتد” يرغب في ضم المغربي النصيري

2024-06-09 / 10:55

سيدات مجد طنجة يحرزن كأس العرش على حساب الكوكب…

2024-06-08 / 20:14

أشرف حكيمي أعلى اللاعبين قيمة سوقية عربيا ونايف أكرد…

2024-06-08 / 13:02

انتصار غير مقنع للأسود …وازمة مستودع الملابس

2024-06-07 / 22:54

المنتخب المغربي يفوز على زامبيا ويعزز صدارته في تصفيات…

2024-06-07 / 22:21

مدرب إسبانيا يستبعد نجم برشلونة من قائمة “يورو 2024

2024-06-07 / 22:03

طواف المغرب للدراجات 2024: المغربي أسامة خافي يفوز بالمرحلة…

2024-06-07 / 20:09
بنزيما مرشح للعودة إلى ريال مدريد

بنزيمة يتوقع ملاقاة الجزائر للمغرب في نهائي كأس أفريقيا

2024-06-07 / 19:17
تقارير.. مبابي يوقع على عقد انضمامه لريال مدريد

نجم سان جيرمان السابق يهاجم مبابي ويتهمه بـ”الخيانة

2024-06-07 / 18:29

مستجدات ملعب “الحلبة” بالرباط.. الأشغال تتسارع و التسليم مارس…

2024-06-07 / 11:14

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى