يورو 2024.. هذه قيمة الأموال التي سيجنيها اللاعبون والمنتخبات المشاركة

المبلغ المخصص للانتصارات وللوصول إلى الأدوار الإقصائية في بطولة أوروبا بألمانيا هو نفسه في يورو 2020، ويقدر بحواالي 357.6 مليون دولار.

وسيتم توزيع هذه الأموال على النحو التالي:

للمشاركة: 9.99 مليون دولار

مكافأة المباراة: 1.08 مليون دولار للفوز ونصف مليون دولار للتعادل.

التأهل لدور الـ 16: 1.62 مليون دولار

التأهل لربع النهائي: 2.70 مليون دولار

التأهل لنصف النهائي: 4.32 مليون دولار

الوصيف (الخاسر في النهائي): 5.40 مليون دولار

البطل: 8.64 مليون دولار

وبمعنى آخر، سيكون الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن يحصل عليه بطل اليورو هو تقريبا 31 مليون دولار