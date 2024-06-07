“الماحيا القاتلة” تسائل آيت الطالب ..أي إجراءات استباقية

2024-06-07 / 19:43
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ساءل فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، حول حادث وفاة 8 أشخاص بسبب تناولهم لكحول فاسدة.

وقال حاتم بن رقية عضو الفريق التجمعي بالغرفة الأولى ، في سؤال كتابي وجهه إلى خالد آيت الطالب، إن “جماعة سيدي علال التازي اهتزت على وقع وفاة مجموعة من الأشخاص وإصابة آخرين تم نقلهم على وجه الاستعجال إلى المستشفى الإقليمي بالقنيطرة جراء تناولهم لمواد سامة و خطيرة”.

وشدد النائب البرلماني، على أن “هذا الأمر الذي بات يتكرر أضحى من الإشكاليات التي لابد لها من مقاربة استباقية تروم مراقبة وضبط هذه المواد الاستهلاكية وزجر كل من سولت له نفسه إلحاق الضرر بصحة وسلامة المواطنين”.

وطالب النائب البرلماني وزير الصحة بالكشف عن الإجراءات و التدابير الوقائية والاستباقية التي يعتزم اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه المآسي في إطار الحرص على صحة و سلامة المواطنين.

2024-06-07 / 19:43
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‫15 تعليقات

  1. المقاربة الاستباقية يجب تقوم بها وزارة الداخلية كل من المقدمين و الشيوخ و الأمن الوطني كما يجب على رجال الدرك الانخراط في المبادرة الاستباقية و ضبط كل تبث بيعه للماحيا و الممنوعات.

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  3. كل الاحترام والتقدير للأجهزة الأمنية ومكوناتها الساهرة على أمن وسلامة المواطنين والوطن..

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  6. ما هي علاقة وزير الصحة بصناعة الماحيا الغير قانونية والغير الصحية والغير مراقبة؟؟؟؟؟؟؟

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