مخدرات وكوكايين ومقاومة عنيفة…أمن سطات يستعمل جهازBOLAWRAP للإطاحة بشخصين

هبـــــــة بريس_ مكتب سطات

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، اضطرت صباح اليوم الجمعة إلى استعمال جهاز BOLAWRAP لتوقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، أحدهما أبدى مقاومة عنيفة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز 14 كيلوغرام من مخدر الشيرا، 572 قرص مهلوس من نوع “إكستازي” و 18 كيلوغرام من سنابل الكيف والتبغ المهرب، بالإضافة إلى جرعات من مخدر الكوكايين والبوفا، ومجموعة من عبوات اللصاق، فضلا عن 200 لتر من مسكر ماء الحياة، وأسلحة بيضاء، وكذا سيارتين رباعيتي الدفع.

هذا وجاء توقيف المشتبه فيهما داخل ضيعة فلاحية بالمنطقة القروية “سيدي المكي” بضواحي مدينة برشيد، وذلك بناء على مجموعة من مذكرات البحث الصادرة في حقهما على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطهما في قضايا الاتجار في المخدرات، غير أنه أثناء عملية الإيقاف أبدى أحد المشتبه فيهما مقاومة عنيفة تجاه عناصر الشرطة، وهو ما اضطر معه موظف شرطة لاستعمال جهاز “BOLAWRAP” لتحييد الخطر الصادر عن المعني بالأمر وتوقيفه.

هذا وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.