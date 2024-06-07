دراسة: مشروبات الطاقة قد تؤدي إلى السكتة القلبية

2024-06-07 / 13:28
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هبة بريس – وكالات

توصلت دراسة جديدة، أعدها باحثون من مركز مايو كلينك الطبي الأمريكي، إلى أن استهلاك مشروبات الطاقة قد يكون مرتبطا بالسكتة القلبية المفاجئة.

وحذر الباحثون من أن استهلاك هذه المشروبات، التي غالبا ما تحتوي على كميات عالية من الكافيين والمكونات المنشطة الأخرى، يمكن أن يشكل خطرا على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب الوراثية.

وفحص فريق الباحثين 144 ناجيا من السكتة القلبية المفاجئة، وتناول 7 مرضى ضمن هذه المجموعة مشروبا واحدا أو أكثر من مشروبات الطاقة قبل وقت قريب من حدوث النوبة.

وقام الباحثون أيضا بدراسة نوع مشكلة القلب التي يعانيها المرضى، بالإضافة إلى الظروف التي وقع فيها الحدث.

ورغم أن الدراسة لم تثبت أن شرب مشروبات الطاقة تسبب السكتة القلبية بشكل مباشر، فإن العلماء نصحوا، وبشكل خاص أولئك الذين قد يكونون معرضين وراثيا لخطر الإصابة بمشاكل في القلب، بتجنبها، أو على الأقل استهلاكها باعتدال.توصلت دراسة جديدة، أعدها باحثون من مركز مايو كلينك الطبي الأمريكي، إلى أن استهلاك مشروبات الطاقة قد يكون مرتبطا بالسكتة القلبية المفاجئة.

وحذر الباحثون من أن استهلاك هذه المشروبات، التي غالبا ما تحتوي على كميات عالية من الكافيين والمكونات المنشطة الأخرى، يمكن أن يشكل خطرا على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب الوراثية.

وفحص فريق الباحثين 144 ناجيا من السكتة القلبية المفاجئة، وتناول 7 مرضى ضمن هذه المجموعة مشروبا واحدا أو أكثر من مشروبات الطاقة قبل وقت قريب من حدوث النوبة.

وقام الباحثون أيضا بدراسة نوع مشكلة القلب التي يعانيها المرضى، بالإضافة إلى الظروف التي وقع فيها الحدث.

ورغم أن الدراسة لم تثبت أن شرب مشروبات الطاقة تسبب السكتة القلبية بشكل مباشر، فإن العلماء نصحوا، وبشكل خاص أولئك الذين قد يكونون معرضين وراثيا لخطر الإصابة بمشاكل في القلب، بتجنبها، أو على الأقل استهلاكها باعتدال.

2024-06-07 / 13:28
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