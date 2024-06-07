بعد فضيحة كذبة 300 مليون سائح.. الجزائر تستيقظ من سباتها وتريد منافسة المغرب

ادريس دحني – هبة بريس

قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية، إن الجزائر ترغب تخطط لمنافسة كل من المغرب وتونس في المجال السياحي، بعد عقود من الركود والإهمال لهذا القطاع الحيوي من طرف الحكومات الجزائرية والتي أيقنت أخيرا ضورة تنويع مصادر إقتصادها, وعدم الاقتصار على الغاز والبترول فقط.

الصحيفة البريطانية، أكدت أن طموح الجزائر يصطدم بمنافسين في الجوار، وعلى رأسهم المغرب، مشيرة إلى أن المملكة استقطبت العام الماضي أزيد من 14 مليون سائح، في حين لم تتجاوز الجزائر 3.3 مليون سائح، مع العلم أن حوالي مليون ونصف منهم هم جزائريون مغتربون.

وأشارت الاندبندنت إلى أن الجزائر تعُول على مؤهلاتها السياحية المتنوعة غير المكتشف بعد من طرف سياح العالم، من أجل استقطاب السياح الأجانب، خاصة أنها تتوفر على مواقع أثرية إسلامية ورومانية، وفي نفس الوقت تبني الفنادق والإقامات السياحية وتطور بنيتها التحتية من الطرق وغيرها.

فبعد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الذي سبق وأطلق “كذبة عالمية” بخصوص اتجاه الجزائر لإنتاج مليار و300 مليون متر مكعب من مياه تحلية البحر يوميا، جاء الدور على وزيره في السياحة، مختار ديدوش، ليقدم أرقاما فلكية ومعطيات خيالية عن واقع السياحة في الجزائر.

يأتي هذا التقرير في الوقت الذي زعم وزير السياحة الجزائري أن الجزائر استقبلت أكثر من 300 مليون و 300 ألف سائح، مع العلم أن فرنسا الرائدة في هذا المجال، تتصدر دول العالم في عدد السياح ب82 مليون سائح.

تصريحات الوزير الجزائري أثارت موجة سخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفها النشطاء ب”الكذبة العالمية”، مستغربين كيف لمسؤول في دولة ألا يخجل من الكذب بشكل مفضوح.