مستجدات ملعب “الحلبة” بالرباط.. الأشغال تتسارع و التسليم مارس القادم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتسارع عملية بناء و تشييد ملعب كرة القدم و ألعاب القوى بالعاصمة الرباط و ذلك بجوار الملعب الكبير للعاصمة و الذي بدوره تقدمت به الأشغال الكبرى بنسبة فاقت الستين بالمئة.

و بخصوص الملعب الثاني بالرباط و الذي سيضم حلبة لألعاب القوى، فقد تم الانتهاء من عملية حفر و تشييد أساسات الطابق الأول بنسبة تجاوزت الخمسين بالمئة.

و تم تجزيء الملعب لحوالي 12 جزء، بناءا على معايير حديثة و مصممة لمقاومة الزلازل، حيث سيضم طابقا أرضيا مخصصا للمستودعات و المرافق الأساسية للملعب، ثم المدرجات التي ستكون من طابقين اثنين في المجمل.

و رغم أن التصميم الرسمي للملعب لم يتم الإفصاح عنه لحدود الساعة، لكن المعطيات الأولية تفيد بكون الطاقة الاستيعابية لهاته الملعمة الكروية ستكون في حدود 20 ألف مقعد.

و سيضم الملعب الذي يجري تشييده بشكل بيضاوي عكس الملعب الكبير المجاور له، مضمارا لألعاب القوى من 8 ممرات، و آخر ب 9 ممرات خاص بمسافة 100 متر.

و قد تم تحديد مهلة الانتهاء من أشغال بناء هذا الملعب و تسليمه في حدود 12 شهرا، و بالتالي سيكون جاهزا شهر مارس من سنة 2025 بحول الله و قوته.

وسيتوفر الملعب على مرافق متعددة تتمثل في مستودعات وقاعة للمؤتمرات الصحفية، وقاعة اجتماعات، وأماكن خاصة بوسائل الإعلام وأخرى “Vip”، بالاضافة الى مرافق صحية ومكاتب ادارية، وفضاءات خاصة بكمال الأجسام وأخرى للاحماءات و غيرهم.

و تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة تشرف على تتبع عملية بناء المشروع، بتفويض من الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية، علما أن عملية البناء تشرف عليها شركات و كفاءات مغربية مائة بالمائة كما هو حال الملعب الكبير للرباط.