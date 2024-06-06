المنتخب الجزائري ينهزم بميدانه أمام غينيا في تصفيات مونديال 2026

2024-06-06 / 22:21
2

انهزم المنتخب الجزائري بميدانه أمام منتخب غينيا بهدفين لواحد، مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

افتتح منتخب غينيا التسجيل عبر اللاعب مورالي سيلا في الدقيقة 50، ووقع ياسر بالدي هدف التعادل للجزائر بالخطأ في الدقيقة 52، قبل أن يوقع كامارا أغيبو الهدف الثاني في الدقيقة 63.

هذا الفوز رفع به منتخب غينيا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني للمجموعة السابعة، بينما حافظت الجزائر على الصدارة برصيد ست نقاط.

يشار إلى أن المنتخب الجزائري يتواجد في المجموعة السابعة لتصفيات المونديال إلى جانب كل من غينيا وبوتسوانا وأوغندا والموزمبيق والصومال.

2024-06-06 / 22:21
2

مقالات ذات صلة

عموتة يقود المنتخب الأردني للتأهل إلى كأس آسيا والدور…

2024-06-06 / 22:50
في خرجة إعلامية غير موفقة.. الركراكي يقدم تبريرات متناقضة ويزيد من غضب الجماهير عليه

الركراكي يؤكد عدم وجود إصابات في منتخب المغرب

2024-06-06 / 19:13

برنامج تلفزي فرنسي شهير يزور المنشآت الكروية بالمغرب و…

2024-06-06 / 17:52

كاف : الأنباء حول تأجيل موعد كأس إفريقيا للأمم…

2024-06-05 / 18:28

قرعة مونديال السيدات لأقل من 20 سنة تضع المنتخب…

2024-06-05 / 17:20

الأمين العام لـ”كاف”: من الممكن تنظيم كأس أفريقيا بالمغرب…

2024-06-05 / 17:12

وجدة.. مكتب المولودية يراسل الجامعة بخصوص مباراة نصف نهائي…

2024-06-05 / 13:38

المنتخب الأولمبي يتعادل مع بلجيكا وديا تحضيرا لأولمبياد “باريس…

2024-06-04 / 22:55

هشام ايت منا يعلن ترشحه لرئاسة الوداد الرياضي

2024-06-04 / 22:42

طواف المغرب للدراجات 2024 .. الإيطالي لورينزو كاتالدو يفوز…

2024-06-04 / 22:32

‫2 تعليقات

  1. هم سينهزمون في كل المقابلات والسبب لا يريدون المشاركة في كأس أفريقيا المنظمة بالمغرب.

    رد

  2. عجيب جدا: رفع رصيده لست نقط في المركز الثاني و الجزائر في المركز الأول بست نقط. و الله ممفهمت والو.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى