المنتخب الجزائري ينهزم بميدانه أمام غينيا في تصفيات مونديال 2026

انهزم المنتخب الجزائري بميدانه أمام منتخب غينيا بهدفين لواحد، مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

افتتح منتخب غينيا التسجيل عبر اللاعب مورالي سيلا في الدقيقة 50، ووقع ياسر بالدي هدف التعادل للجزائر بالخطأ في الدقيقة 52، قبل أن يوقع كامارا أغيبو الهدف الثاني في الدقيقة 63.

هذا الفوز رفع به منتخب غينيا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني للمجموعة السابعة، بينما حافظت الجزائر على الصدارة برصيد ست نقاط.

يشار إلى أن المنتخب الجزائري يتواجد في المجموعة السابعة لتصفيات المونديال إلى جانب كل من غينيا وبوتسوانا وأوغندا والموزمبيق والصومال.