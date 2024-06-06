الجمعة أول أيام ذي الحجة في السعودية
هبة بريس / متابعة
أعلنت المحكمة العليا السعودية، اليوم الخميس، أن “يوم غد الجمعة هو غرة شهر ذي الحجة والوقوف بعرفة السبت الموافق 15 من شهر يونيو وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه”.
وكانت المحكمة العليا قد حثت في وقت سابق المسلمين في جميع أنحاء البلاد على تحري هلال شهر ذي الحجة مساء الخميس 29 ذي القعدة، الموافق 6 يونيو 2024.
وتمثل بداية ذي الحجة العد التنازلي لأداء فريضة الحج، وهو ركن أساسي من أركان الإسلام، ويبلغ ذروته في يوم عرفة في 15 يونيو.
وفي اليوم التالي، يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بعيد الأضحى المبارك
6 تعليقات
اللهم أهله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والمسرات..
عواشر مبروكة للجميع..
مبروك شهر ذي الحجة على جميع المسلمين..
شهر المغفرة والرحمة والتسامح ..
اول جمعة من شهر ذي الحجة اللهم يا رب أدخلها على أهل غرة ورفح وفلسطين كلها بالفرج وأرفع عنهم البلاء وأجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل فرجا وانصرهم يا ربنا نصرا عزيزا يفرح قلوبهم وقلوب المسلمين في كافة العالم يا ربنا . وأقذف يا ربنا الرعب في قلوب الكفار الصهاينة وزلزل تحتهم الأرض وفوقهم السماء يا ربنا إنهم طغوا وظلوا وشتت شملهم يا ربنا وأجعل فرحة العيد فرحتين على المسلمين . يا رب العالمين إنك على ذلك قدير والإجابة جدير وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قولوا آمييييييييييييييييييييييييييييييييييين
الحج ركن وليس اساسي. الصلاة ركن أساسي. الحج لمن استطاع اليه سبيلا هكذا تعريف الحج. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال