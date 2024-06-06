الجمعة أول أيام ذي الحجة في السعودية

هبة بريس / متابعة

أعلنت المحكمة العليا السعودية، اليوم الخميس، أن “يوم غد الجمعة هو غرة شهر ذي الحجة والوقوف بعرفة السبت الموافق 15 من شهر يونيو وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه”.

وكانت المحكمة العليا قد حثت في وقت سابق المسلمين في جميع أنحاء البلاد على تحري هلال شهر ذي الحجة مساء الخميس 29 ذي القعدة، الموافق 6 يونيو 2024.

وتمثل بداية ذي الحجة العد التنازلي لأداء فريضة الحج، وهو ركن أساسي من أركان الإسلام، ويبلغ ذروته في يوم عرفة في 15 يونيو.

وفي اليوم التالي، يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بعيد الأضحى المبارك