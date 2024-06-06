الجمعة أول أيام ذي الحجة في السعودية

2024-06-06 / 20:15
6

هبة بريس / متابعة

أعلنت المحكمة العليا السعودية، اليوم الخميس، أن “يوم غد الجمعة هو غرة شهر ذي الحجة والوقوف بعرفة السبت الموافق 15 من شهر يونيو وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه”.

وكانت المحكمة العليا قد حثت في وقت سابق المسلمين في جميع أنحاء البلاد على تحري هلال شهر ذي الحجة مساء الخميس 29 ذي القعدة، الموافق 6 يونيو 2024.

وتمثل بداية ذي الحجة العد التنازلي لأداء فريضة الحج، وهو ركن أساسي من أركان الإسلام، ويبلغ ذروته في يوم عرفة في 15 يونيو.

وفي اليوم التالي، يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بعيد الأضحى المبارك

2024-06-06 / 20:15
6

مقالات ذات صلة

عيد الأضحى ..” الأوقاف” تعلن موعد مراقبة هلال شهر…

2024-06-06 / 18:14
السعودية تؤكد إقامة فريضة الحج لهذا العام وفق ضوابط احترازية

السعودية تحذر من درجات حرارة “أعلى من المعدل الطبيعي”…

2024-06-04 / 18:07

الحج ـ .. وصول 18 ألف حاج وحاجة من…

2024-06-03 / 23:53

السعودية: أكثر من 20 ألف وافد خالفوا تعليمات الحج

2024-05-31 / 11:00

الحج والشركات الوهمية ..”جريمة متكاملة الأركان”

2024-05-28 / 10:17

ماذا يعرف الحجاج المغاربة عن “مبادرة مكة “؟

2024-05-27 / 12:33

أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من المغرب…

2024-05-26 / 10:52

السعودية تنصح الحجاج بعدم حمل أموال كبيرة خلال رحلتهم

2024-05-24 / 16:33

الفوج الأول من الحجاج المغاربة يصل إلى المدينة المنورة

2024-05-24 / 10:28

السعودية.. رفع ستار الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج

2024-05-23 / 12:50

‫6 تعليقات

  5. اول جمعة من شهر ذي الحجة اللهم يا رب أدخلها على أهل غرة ورفح وفلسطين كلها بالفرج وأرفع عنهم البلاء وأجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل فرجا وانصرهم يا ربنا نصرا عزيزا يفرح قلوبهم وقلوب المسلمين في كافة العالم يا ربنا . وأقذف يا ربنا الرعب في قلوب الكفار الصهاينة وزلزل تحتهم الأرض وفوقهم السماء يا ربنا إنهم طغوا وظلوا وشتت شملهم يا ربنا وأجعل فرحة العيد فرحتين على المسلمين . يا رب العالمين إنك على ذلك قدير والإجابة جدير وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قولوا آمييييييييييييييييييييييييييييييييييين

    رد

  6. الحج ركن وليس اساسي. الصلاة ركن أساسي. الحج لمن استطاع اليه سبيلا هكذا تعريف الحج. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى