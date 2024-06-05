بسبب تصويرها لـ”بطن” المدير.. خصم مبلغ من راتب موظفة مصرية

هبة بريس – وكالات

أقدمت إحدى الشركات في مصر، على الخصم من راتب موظفة، بسبب تصويرها لـ”بطن” مديرها

ونشرت فتاة تدعي مريم حلمي، عبر صفحتها على “فيسبوك”، قرار حسم من راتبها يبلغ 3500 جنيه، وعلقت على الخطاب قائلة: “الجميع يتم الخصم من راتبه بسبب التأخير أو التقصير في العمل، لكن الخصم جالي لسبب آخر.

وجاء نص قرار الحسم على النحو التالي: “عزيزتي مريم حلمي، تحية طيبة وبعد.. نود أن نبلغك بأنه تم اتخاذ قرار بخصم مبلغ 3500 جنيه من راتبك هذا الشهر، ويأتي هذا القرار نتيجة تصويرك لفيديو يظهر فيه بطن السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة، بصورة ممتلئة أو منتفخة، وهو ما يعتبر مخالفة للسياسات المتبعة في قسم الإعلام كما تعلمين، فإن من ضمن مسؤولياتك في قسم الإعلام هو إظهار أفضل صورة لكل العاملين في الشركة بدون استثناء”.

وتابع الخطاب: “نحن نقدر جهودك ونعلم أنها المرة الأولى التي ترتكبين فيها خطأ منذ بداية عملك معنا، ونتطلع إلى تفادي مثل هذه الأخطاء في المستقبل، إن التزامك بالمعايير المهنية يعكس صورة إيجابية عن الشركة ويساهم في تعزيز سمعتها”.