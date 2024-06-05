فاجعة “السبيرتو” القاتل.. هل ساهمت وزارة ايت الطالب في ترويج المغالطات بسبب التزامها الصمت ؟

هبة بريس – الرباط

يبدو ان وزارة خالد ايت الطالب، قد ألفت سياسة التزام الصمت وعدم التواصل مع الرأي العام وتقديم العطيات والمعلومات التي تهم عدد من القضايا والفواجع التي هزت المواطنين.

مناسبة هذا الحديث، تعمد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التزام الصمت وحرص موظفيها بعدم تقديم أية معلومات أو أرقام حول ضحايا فاجعة السبيرتو القاتل ضواحي مدينة القنيطرة.

ورغم الاتصالات المتواصلة للمنابر الاعلامية، مع مسؤولي الوزارة والمندوبية الجهوية التي شهدت الفاجعة، رفض موظفو ايت الطالب تقديم اية معطيات او أرقام متعلقة بالفاجعة.

ودفع “صمت الوزارة” بعدد من المنابر الاعلامية، الى البحث عن الأرقام والمعلومات من مصادر مختلفة “عاملين بالمستشفيات التي استقبلت الضحايا، وعائلاتهم، وجيرانهم”، قبل نشر أعداد الوفيات والمصابين.

“صمت الوزارة” ساهم في نشر وتداول أرقام تبين أنها “مغلوطة” بعد صدرو بلاغ المندوبية الجهوية للصحة “يوما بعد الفاجعة الأليمة”.

وزارة ايت الطالب، لم تكلف طيلة الساعات الماضية، نفسها، عناء تقديم اخر مستجدات الفاجعة، عبر بلاغ رسمي، أو على لسان أحد مسؤوليها على القنوات الرسمية

وزارة ايت الطالب، يتبين أنها لم تتعلم من التواصل من “درس كورونا” وماضية في تجاهلها للجسم الإعلامي وللرأي العام الذي اهتز من هول هذه الفاجعة.