وهبي: “محامون غلَّطوا الرأي العام بخصوص عقد الزواج في الفنادق”

وهبي: “محامون غلَّطوا الرأي العام بخصوص عقد الزواج في الفنادق”
هبة بريس – الرباط
اتهم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بعض المحامين بتغليط الرأي العام، بخصوص تصريحاته حول قانونية “عقد الزواج” في الفنادق.
وقال وهبي، في كلمته باليوم الدراسي المنظم من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بشراكة مع وزارة العدل يومه الأربعاء، بمجلس النواب: “ملي هضرت على موضوع عقد الزواج فالفنادق، خرجو مجموعة من المحامين فتصريحات صحفية، كيقولو راه القانون ينص على البطاقة الوطنية، انا مهضرتش على البطاقة الوطنية أنا هضرت على عقد الزواج”.
وأضاف وهبي قائلا: “ملي يخرج المحامي بتصريحات مغلوطة للرأي العام وللمحامين المتمرنين فهذا غير مقبول .. وهنا خاص النقيب يستدعيه، ويتقال ليه اما نكونك ونعاود نقريك اما سكت”
18 تعليقات
راه البطاقة الوطنية مكتاكدش هاديك السيدة واش زوجة ديالو راه ضروري عقد الزواج لتجنب الفساد
الله ينزل عليك الهوان والمذلة. على قلة ديور الدعارة دابا زيدو حتى الفنادق. يعني تلاميذ المدارس حتى هوما يدخلوا للفنادق. بلاص تحاربوا هاد الظواهر انت كتشجعهم مازال. الى بغيت تخلي مراتك وبناتك يسرحوا في الفنادق بدون رقيب ما تعممش الرذيلة في مجتمع قدو قداش
معتوه زماننا ..وزير عدلنا
الى المعلق رشيد الوزير قال وجوب الادلاء بالبطاقة والقاصرين التلاميد كما تقول لا يمكنهم الولوج لسنهم …ولا تصوروا المغاربة كمهووسين اتوا من الغاب وجب التجسس على خاصيتهم بنيات دنيءة..هل في الدول المتقدمة اوروبا الولايات المتحدة اايابان الصين الهند…تتجسس الدولة على غرفات النوم في الفنادق انه هوسنا نحن ولوحدنا على وجه البسيطة ولقد تشدد ديننا في هدا المرض بالشهود الاربعة والخيط الفارق وو.. التبركيك وسوء النية وكلام اننا كلنا مهووسون لم تسلم منه حتى ام المومنين عائشة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم لولا تبرءة من الله وبنص قرءاني..اتركوا المخلوق للخالق وديوها فروسكوم
وزير عندنا خلا كاع القضايا و شد فتسهيل الفساد و الدعارة، لقا حل لازمة البرتوش بكلصراحة
الله يسلط عليك من المصايب، أنتم تنشرون الفتنة والله غالب على أمره.
رجل تافه يتكلم في أمر العامة حسبي الله ونعم الوكيل
أنا كنشوف الفساد للي خارج علينا هو ديال المسؤولين للي كيشفرو لبلاد أما هاداك الفساد ديال العلاقات الجنسية مكلف به الله سبحانه وتعالى الذي سيعاقبهم يوم الحساب
الوزير وهبي ! موهبة فذة في نشر الاخلاق الداعرة و الشاذة ! ادعوا الى مراقبته مراقبة لصيقة كي لا يتسبب في حرق البلاد و العباد !
نعم لعقد الزواج قصد الدخول الى لي مكان مغلق، ومن اراد الفتنة والانحلتل فاللهم خده اخد عزيز مقتدر وانتقم منه.
لا حول ولا قوة الا بالله مال هذا مع المحامين خلي عليك المحامين في التقار وانت غير كتسنى الفرصة باش تحاربهم رغم أن المحاماة هي اللي عطاتك قيمة الا انك ناكر للخير
الله ايعطيك العز، اما الذل ، انت غارق فيه.
غادي ان شاء الله تحاسب غدا يوم القيامة على كل فرد ارتكب فاحشة في فندق حسبنا الله ونعم الوكيل
وزير يجب اقالته، لضعف المستوى الفكري
المعرفي والقانوني، الله يرد بينا لطريق الصلاح.
هذا راه ماشي تصحيح هذا تبرير الفساد
السيد الوزير يلهي الناس بمسايل غير ذي جدوى وترك المسائل المهمة التي انتخبوه عليها المواطنون من تشغيل وتعليم وصحة واكتظاظ في السجون والعنف ضد النساء وضد الرجال إلى غير ذلك من الأمور المهمة أما الهاء الناس بامور تافهة ماشي هادشي علاش صوتوا عليه المواطنون من أبتلي من الناس فليستتر….
نحن كمغربا إلى بغات سييدة تحج يقول لها القانون خصك رفيق ولجات سائحة مع رفيق نقول لهما عقد الزواج أو لكل واحد غرفة يعني عشرة ايام تقام بتمن عشرون يوم وهما ينمان في غرفة والأخرة مغلقة
إلى من يسمى محمد ولا يدري قدر هذا الاسم
لماذا تقارن المغرب بالهند واليابان وأمريكا…؟ هل هي دول مسلمة؟ وهل القانون بهذه الدول يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج؟