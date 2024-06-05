يصيب الجهاز العصبي ويتسبب في فقدان البصر.. ماهو “السبيرتو” الذي أودي بحياة شباب نواحي القنيطرة؟

2024-06-05 / 09:41
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هبة بريس – الرباط

توفي أزيد من 19 شخصا وأصيب العشرات من الشباب بإصابات متفاوتة الخطورة، إثر تعاطيهم لمادة “السبيرتو” المخدرة، ليلة السبت الأحد، بمنطقة سيدي علال التازي نواحي القنيطرة.

والسبيرتو، هو مادة كحولية يستخدم طبيا كمعقم ومطهر ومضاد سم, كما يستخدم السبيرتو الأبيض في العطور والكحول بكميات مضبوطة.

ويتكون السبيرتو من نوعين، وهما “ميثانول”، وهو الأخطر، إذ عندما يتعاطاه الشخص يتسبب في إصابة النخاع الشوكي مباشرة، ويؤدي إلى فقدان البصر، ثم “إيثانول”، وهو الأخف، حيث يجري في العادة تخفيفه وخلطه مع الخمر.

ويتحول “الميثانول” اذا تم استهلاكه بشكل خاطئ، داخل الجسم بنفس إنزيم “ديهايدروجينيز” الكحوليات إلى “فورمالدهايد” ثم إلى أملاح “الفورمات”.

وتعد هذه المكونات شديدة التسميم وفتاكة بالخلايا العصبية للمخ، خاصة العصب البصري، كما تسبب حموضة الدم، ومن أعراضها تسارع وتيرة التنفس كمحاولة من الجسم لمعادلة الحموضة بالتخلص من ثاني أكسيد الكربون.

2024-06-05 / 09:41
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