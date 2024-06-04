حوادث السير.. 23 قتـ.ـيلا وآلاف الجـ.ـرحى خلال أسبوع
سجّلت المناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي الممتد من 27 ماي إلى 2 يونيو الجاري، 1960 حادثة سير، راح ضحيتها 23 شخصا وأصيب فيها 2726 آخرون بجروح، إصابات 97 منهم بليغة.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 41.104 مخالفة، وإنجاز 7.077 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 34.027 غرامة صلحية.
6 تعليقات
نسبة حوادث السير الخطيرة سببها احترام قانون السير وخاصة في الطريق الوطنية .
رقم جد مرتفع خلال اسبوع لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب على وزارة النقل واللجوستيك وضع حلا لمحاربة حرب الطرقات ولاسيما في الطريق الوطنية وذالك راجع إلى الطرقات المنحرفة والحفر طريق حدث ولا حرج .
اسباب حرب الطرقات هي شرب الخمر الذي يسبب بالسائق الى حادثة سير خطيرة ومميتة.
أظن أن. المغرب يحتل المراتب الأولى في ارتفاع حوادث السير اللهم لطفك بنا يارب العالمين.
اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض وحسن الخاتمة وارحم كل من توفي بحادثة سير واجعلهم مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.