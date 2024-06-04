ضبط كمية كبيرة من الحشيش على شكل رزم بشاطئ ضواحي العرائش ( صور )

2024-06-04 / 20:22
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هبة بريس – مكتب طنجة

أجهضت السلطات الأمنية صباح اليوم الثلاثاء محاولة تهريب شحنة كبيرة من رزم مخدر الحشيش بالشاطئ الصخري “الما الجديد” ضواحي العرائش.

ووفق مصادر محلية فقد أثارت تحركات مشبوهة لعدد من الأشخاص بالشاطئ المذكور، انتباه السلطات الامنية التي أخطرت السلطات الأمنية ليتم ضبط كمية كبيرة من مخدر “الحشيش” يقدر وزنها بحوالي طن كانت في طريقها إلى الجنوب الإسباني.

وقد تم فتح تحقيق لتحديد الشبكة الإجرامية التي تقف وراء هذه الشحنة الكبيرة من الحشيش.

2024-06-04 / 20:22
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