الحج ـ .. وصول 18 ألف حاج وحاجة من التنظيم الرسمي إلى الديار

أفاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بوصول 18 ألف و119 حاج وحاجة من أصل 22 ألف و500 من حجاج التنظيم الرسمي إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج.

وأفاد الوزير، في معرض جوابه على سؤالين في إطار وحدة الموضوع بشأن تنظيم موسم الحج لهذه السنة، أن 12 ألف و40 حاجا وصلوا إلى مكة المكرمة، فيما وصل 6079 حاجا إلى المدينة المنورة، مبرزا أن آخر رحلة مباشرة للمدينة المنورة انطلقت اليوم الاثنين.

وأوضح الوزير أنه تم إدخال مجموعة من التحسينات التنظيمية على موسم الحج لهذه السنة، مشيرا إلى وضع هيكلة جديدة لمختلف البعثات المغربية الصحية والعلمية للحج من أجل تحديد تركيبة ومهام كل واحدة بشكل دقيق، إلى جانب تطوير البرنامج الإلكتروني “مسار الحج” الذي يُمكّن من تتبع جميع المحطات التي يسلكها الحاج في رحلة الحج انطلاقا من أرض الوطن.

وأضاف أنه تم ضبط عملية تأطير المقبلين على الحج من خلال وضع برنامج دقيق لهذه العملية، يحدد المحاور الأساسية والنقط التي سيتم التطرق لها في كل لقاء سواء في الجانب المتعلق بالتوعية الدينية أو الإدارية وتحديد الوقت المخصص لكل جانب.

وتابع أن التحسينات تشمل أيضا العمل على تحسين الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة من خلال، على الخصوص وضع دفتر تحملات دقيق بهذا الخصوص، مشيرا إلى تجويد التغذية مع اعتماد المراقبة الإلكترونية لضمان استفادة جميع الحجاج من الوجبات، وضع آلية لمراقبة النطاق وحراسة المخيمات، توفير عوازل جبسية بمخيمات منن مع الزيادة في المكيفات لتزامن موسم الحج مع فترة الحر، وتوفير أفرشة ذات جودة لجميع الحجاج.

أما الاجراءات العادية التي قامت بها الوزارة فيما يخص الترتيبات بأرض الوطن، يضيف السيد التوفيق، فهي منبثقة عن توصيات اللجنة الملكية للحج بتاريخ 9 نونبر 2023 وكذا التنسيق مع جميع القطاعات والمؤسسات والهيئات الأعضاء في اللجنة، وتحديد تسعيرة الحج بالنسبة للتنظيم الرسمي في 66 ألف و865 درهم، وتحديد لوائح الحجاج بالنسبة للمستفيدين من مناسك الحج وعددهم 34 ألف (التنظيم الرسمي 22 ألف و500 حاج وتنظيم وكالات الأسفار السياحية 11 ألف و500 حاج).

وأشار الوزير إلى أنه تم تنظيم دورات تدريبية اعتبارا من شهر فبراير 2024، وإعداد برامج ووصلات توعوية بمختلف اللهجات وبثها عبر وسائل الإعلام، إلى جانب توزيع أدوات توجيهية وإرشادية لمراحل الحج مُضمنَّة في شريط وتطبيق إلكتروني.

ولفت إلى أنه تم تحديد العدد الإجمالي للمؤطرين في 738، موزعين بين بعثة إدارية وهيئة علمية وبعثة طبية وبعثة إعلامية وسياحية، مبرزا أن عدد مؤطري ومرافقي الحجاج حُدد في 520، أي بمعدل مؤطر لكل 47 حاج.