هل قام السفير الإسرائيلي بحضن سفيرة مغربية ؟
هبة بريس / ع عياش
اشتدّت وتيرة الحرب الإعلامية بين المغرب والجزائر وصلت درجة حرارتها الى حد صياغة الكذب والبهتان ونسبهما للمغرب
وعلى غرار مجموعة من المغالطات التي تتعمد بعض الصفحات الجزائرية نشرها ونسبها للمغرب قامت احدى الصفحات بنشر صورة قيل إنها تظهر سفيرا إسرائيليا مبتسماً إلى جانب سفيرة مغربيّة بين علم الدولتين.
وجاء في التعليقات المرافقة “السفير الإسرائيليّ يحضن سفيرة المغرب”.
لكن التفتيش عنها على محرّكات البحث يُظهر أنّها منشورة في العام 2022 على حساب السفير الإسرائيلي في المغرب دافيد غوفرين على موقع إكس.
والصحيح أن الصورة تُظهر السفير الاسرائيلي مع المديرة التنفيذيّة للاتحاد الصهيوني الجنوب أفريقي في كيب تاون، واسمها شايا سنغر، أثناء وجودها في الرّباط لحضور مؤتمر
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6 تعليقات
40 مليون في عقل يثبتون للعالم انهم يعانون بامراض عقلية تصعب على اطباء الكون معالجتها.
نحن امام كائنات غريبة
ليس لديهم اي شغل الا المغرب. لان اصلا كما قال بعض المعارضين الجزائريين. الرئيس عبد المجيد لا يعمل الا ثلاثة ساعات في اليوم في مكتبه. أما اشنقريحة داخل تكنة عسكرية وسط حانة خمر. هذه هي حالة من يسيرون الجزائر. واعلامهم العسكري الرديئ. المغرب المغرب ليل نهار. دولة ماكاين فيها ميدار.
Ce n’est pas une marocaine
وما الغريب في هذا رخيصات المغرب متعوضات على عناق الصهاينة الكفرة والفجرة والمجوس وصل بهم الأمر أن حملوا منهم سفاجا ولاننسى ماذا قال الصهيوني لما طبع المخرب مع الصهاينة. قال يجب استغلال نساء المغرب الجميلات.
الكرغولي في طبعه منافق وكذاب .داءما ينشر أشياء في مخيلتي لينسبها الى المغرب لتلقي اموال من العسكر.هذا هو حال الضعيف والكسول المتخلف. ديما مغرب ياكرغولي موت بحقدك الدفين في دمك يا ابن فرنسا.بزاف عليكم المغاربة ياالكسلاء.عاش الملك .الله الوطن الملك.
يجب قطع العلاقة مع اسراىيل في كل الاخوال وقطع دابر الحزاىر معها واتركو دالك لالشعب لانهم يعلمون هداًمند السبعينات مانش لي يهلي دار بوهم قد الشعب المغربي