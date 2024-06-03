هل قام السفير الإسرائيلي بحضن سفيرة مغربية ؟

هبة بريس / ع عياش

اشتدّت وتيرة الحرب الإعلامية بين المغرب والجزائر وصلت درجة حرارتها الى حد صياغة الكذب والبهتان ونسبهما للمغرب

وعلى غرار مجموعة من المغالطات التي تتعمد بعض الصفحات الجزائرية نشرها ونسبها للمغرب قامت احدى الصفحات بنشر صورة قيل إنها تظهر سفيرا إسرائيليا مبتسماً إلى جانب سفيرة مغربيّة بين علم الدولتين.

وجاء في التعليقات المرافقة “السفير الإسرائيليّ يحضن سفيرة المغرب”.

لكن التفتيش عنها على محرّكات البحث يُظهر أنّها منشورة في العام 2022 على حساب السفير الإسرائيلي في المغرب دافيد غوفرين على موقع إكس.

والصحيح أن الصورة تُظهر السفير الاسرائيلي مع المديرة التنفيذيّة للاتحاد الصهيوني الجنوب أفريقي في كيب تاون، واسمها شايا سنغر، أثناء وجودها في الرّباط لحضور مؤتمر

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