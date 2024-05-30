فاس.. الجمع العام للغرفة الفلاحية يناقش مستجدات الموسم الفلاحي والاستعداد لعيد الأضحى

ع محياوي _ هبة بريس

شهدت ملحقة فاس للغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس ، اليوم الخميس 30 ماي 2024، انعقاد الجمع العام العادي، بحضور قوي لأعضاء الغرفة وممثلي مختلف المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والمؤسسات الشريكة في القطاع.

افتتح السيد مصطفى الميسوري، رئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس، أشغال الجمع العام بكلمة ترحيبية حارة بالحاضرين، مؤكدا على أهمية هذه الدورة في ظل الظرفية الحالية التي يمر بها القطاع الفلاحي، وأشار الميسوري الذي يعتبر من أجود المستشارين البرلمانيين بالجهة بحزب الأحرار إلى أن الغرفة الفلاحية، إيمانا منها بدورها المحوري في دعم الفلاحين وتطوير القطاع، تعمل جاهدة على مواكبة التطورات والمستجدات على الساحة الفلاحية، وتحرص على التفاعل مع الفلاحين وتلبية احتياجاتهم.

مناقشة مستجدات الموسم الفلاحي:

خصصت الدورة حيزا هاما لمناقشة مستجدات حالة الموسم الفلاحي الحالي بالجهة، حيث قدمت مصالح المديرية الجهوية للفلاحة عرضا تفصيليا حول مختلف المؤشرات والبرامج التي قامت بها الوزارة، من خلال مختلف مصالحها، لدعم الفلاحين وتخفيف حدة آثار الظروف المناخية الاستثنائية التي شهدها الموسم.

الاستعدادات لعيد الأضحى:

تطرق الجمع العام أيضا إلى الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك 1445، حيث أكدت مصالح وزارة الفلاحة على اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان توفير أضاحي جيدة بأسعار مناسبة للمواطنين.

توصيات وملتمسات:

اختتم الجمع العام أعماله بتقديم جملة من التوصيات والملتمسات التي تهدف إلى دعم القطاع الفلاحي بالجهة وتحسين ظروف الفلاحين. وستقوم الغرفة الفلاحية برفع هذه التوصيات والملتمسات إلى الجهات المعنية ومتابعة مآلها.

1. المحافظة على القطيع الوطني:

* الدعم المستمر: المطالبة بتقديم دعم مستمر للفلاحين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الفلاحي، وذلك من خلال برامج دعم موجهة تشمل الأعلاف والأدوية البيطرية والتلقيح الاصطناعي.

* تفادي التأخير في توزيع الشعير المدعم: المطالبة بتحسين آليات توزيع الشعير المدعم للفلاحين، وتفادي أي تأخير في تسليم هذه المادة الحيوية، لضمان استمرار علف القطيع.

* التنسيق في عملية الترقيم والتلقيح: التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف مصالح وزارة الفلاحة بالجهة، لضمان حسن سير عملية ترقيم المواشي وتلقيحها، وتجنب أي عراقيل قد تواجه الفلاحين في هذا الصدد.

2. تنظيم الفلاحين في إطار تنظيمات مهنية:

* التنسيق بين مصالح وزارة الفلاحة: المطالبة بالتنسيق الفعال بين مصالح وزارة الفلاحة بالجهة، من أجل دعم الفلاحين في التنظيم في إطار تنظيمات مهنية، بما يسمح لهم بالانخراط في برامج الزرع المباشر والاستفادة من آلات البذر المباشر.

* تحفيز الفلاحين على الانخراط: التأكيد على ضرورة تحفيز الفلاحين على الانخراط في هذه التنظيمات، من خلال برامج توعية وتثقيف، وعرض فوائد هذه التنظيمات على تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف.

3. التامين الفلاحي:

* تحسيس الفلاحين بأهمية التامين: المطالبة بتحسيس الفلاحين بأهمية التامين الفلاحي، وفوائده في حماية ممتلكاتهم من مخاطر الكوارث الطبيعية.

* تسهيل عملية الاستفادة من التامين: المطالبة بتسهيل عملية الاستفادة من التامين الفلاحي، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الوثائق المطلوبة، وتوفير برامج دعم للمساهمة في تكاليف التأمين.

4. تسهيل تسجيل التعاونيات:

* تسهيل إجراءات التسجيل: المطالبة بتسهيل إجراءات تسجيل التعاونيات الفلاحية في مكتب تنمية التعاون، وتقريب الإدارة من المواطنين، لضمان حصول الفلاحين على الخدمات اللازمة بسهولة ويسر.

5. ربط سد الساهلة بسد بوهودة:

* الربط بين السدود: المطالبة بربط سد الساهلة بسد بوهودة، لضمان توزيع أفضل للمياه في المنطقة، وتخفيف الضغط على مصادر المياه الأخرى.

6. الصندوق الضمان الاجتماعي للفلاحين:

* وحدات متنقلة: المطالبة بإنشاء وحدات متنقلة للصندوق الضمان الاجتماعي للفلاحين في الجماعات البعيدة عن المراكز الحضرية، لتسهيل حصول الفلاحين على الخدمات التأمينية.

7. التلقيح الاصطناعي للأبقار:

* وحدات للتلقيح: المطالبة بإنشاء وحدات للتلقيح الاصطناعي للأبقار في مختلف مناطق الجهة، لتعزيز الإنتاجية وتحسين جودة الأبقار.

8. محاربة الكلاب الضالة:

* مكافحة الكلاب الضالة: المطالبة باتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة الكلاب الضالة التي تُشكل خطرًا على المواشي والمحاصيل الزراعية.

9. معاينة الأمراض التي تصيب محاصيل البطاطس:

* فرق متخصصة: المطالبة بتشكيل فرق متخصصة لمعاينة الأمراض التي تصيب محاصيل البطاطس، وتقديم المشورة الفنية اللازمة للفلاحين

هذا أثنى المشاركون في الجمع العام على التنسيق بين المصالح الجيد، واعتبروها فرصة هامة لتبادل الأفكار والخبرات وبحث سبل النهوض بالقطاع الفلاحي بالجهة.

وأكدت الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس عزمها على مواصلة العمل الجاد من أجل دعم الفلاحين وتطوير القطاع الفلاحي بالجهة، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية .