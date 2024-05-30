القضاء المصري يدين الشحات بالسجن موقوف التنفيذ وغرامة مالية بسبب قضيته مع الشيبي

قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، بمعاقبة حسين الشحات لاعب الأهلي المصري في اتهامه بالإعتداء على الدولي المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

ويأتي ذلك في الشكاية المقدمة من محمد الشيبي لاعب بيراميدز بشأن واقعة يوم 23 يوليوز الماضي باستاد الدفاع الجوي في القاهرة أثناء إقامة مواجهة بيراميدز ضد الأهلي في بطولة الدوري، واعتدى حسين الشحات على لاعب بيراميدز وتعدى عليه لفظيا وفقا لما ورد في التحقيقات.

واتهم الشيبي في شكايته حسين الشحات بالبلطجة والضرب والسب والقذف والإهانة والترويع فضلا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وجاء الحُكم كالآتي: “قضت محكمة جنح مدينة نصر بمعاقبة حسين الشحات بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه مع حرمانه من الاشتراك في عضوية أي ناد لمدة 5 سنوات”.