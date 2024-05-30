استقبال من عمدة ” نيلاس” البرتغالية لوفد رياضي مغربي

استقبل عمدة مدينة نيلاس البرتغالية الوفد الرياضي المغربي عن جمعية فارما ميديكال سبورت APMS AGGDIR الذي قام بجولة رياضية ونظم مقابلات ودية مع عدد من الفرق حيث أنهى جولته الرياضية ليصل مدينة نيلاس البرتغالية ليحضى باستقبال خاص.

هذا الاستقبال الذي حضي به الوفد المغربي عن جمعية رياضية جاء في إطار تشجيع المبادرات الودية التي لها طعم خاص في إطار تعزيز الروابط الدبلوماسية بين دولة البرتغال الشقيقة والمغرب وأفريقيا عامة.

وكان وفد برتغالي عن جمعية رياضية قد حل في إطار جولة رياضية افريقية وبالضبط بأكادير مطلع الشهر الجاري، حيث إلتقى بعدد من المسؤولين في مجالات وقطاعات مختلفة منهم سياسيين ومنتخبون وغيرهم.

هذه المبادرة المنظمة من طرف جمعية فارما ميديكال سبورت APMS AGGDIR و فريق SC NELAS البرتغالي، والتي تدخل في إطار علاقات الصداقة التي تجمع بين الجمعية ومختلف الفرق الأوربية.

وتروم هذه الجولات في شقها التواصلي إلى خلق جسور وروابط العلاقات المثينة التي تجمع البلدان ذات الطابع التنموي في إطار رؤية مستقبيلة مثينة.