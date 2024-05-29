المغرب يتفوق على إسبانيا و يزيحها من صدارة مصدري الطماطم لدول الاتحاد الأوروبي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

خبر قد لا يعجب بعض الجيران الحساد الحقودين، الذين باتوا مهتمين أكثر من المغاربة بأخبار المغرب على ما يبدو، هذا الخبر يتعلق باحتلال المغرب صدارة مصدري الطماطم لدول الاتحاد الأوروبي.

و في هذا الصدد، تمكن المغرب من إزاحة إسبانيا من عرش صدارة مصدري الطماطم لدول الاتحاد الأوروبي بعد أن صدرت المملكة كميات أكبر من نظيرتها الإسبانية لدول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

و حسب معطيات “يوروستات” المتخصصة فقد تبوأت الطماطم المغربية الصدارة بأكبر كمية استوردتها دول الاتحاد الأوروبي من الطماطم، بعدما كانت إسبانيا حتى وقت قريب هي الدولة الأكثر تصديرا لهذا المنتوج الفلاحي.

و أوضحت ذات المعطيات أن حجم الطماطم التي صدرها الفلاحون المغاربة إلى الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من عام 2024 تجاوز رقم 210 مليون كيلوغرام، أي بحوالي 30,61 في المائة من إجمالي واردات تلك الدول من الطماطم و هو ما يمثل زيادة قدرها 13,78 مليون كيلوغرام مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.

من جهتها، احتلت إسبانيا المركز الثاني وفق ذات المعطيات بحجم صادرات من الطاطم بلغت 176.5 مليون كيلوغرام، بنسبة 25.7 في المائة من الإجمالي الخاص بواردات دول الاتحاد الأوروبي من الطماطم.

هذا و تفضل عدد من دول أوروبا استيراد الطماطم المغربية نظير جودتها العالية، حيث تتميز بتنوعها و بثمنها المناسب كذلك، رغم العراقيل التي تعرض لها المصدرون المغاربة في الأشهر الأخيرة و الأعمال التخريبية التي طالت منتجاتهم في بعض مناطق فرنسا و إسبانيا و اعتراض الشاحنات الناقلة لها من طرف فلاحين و مزارعين من تلك البلدان لم ترقهم منافسة المنتوجات المغربية لهم في قلب بلدانهم الاوروبية.