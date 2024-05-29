الداخلية تشهر ورقة “دورية لفتيت” وتلغي صفقة شراء سيارات لفائدة مجلس ايت ملول

بعد تناول جريدة ” هبة بريس ” لموضوع صفقة شراء أسطول من سيارات المصلحة لفائدة المجلس الجماعي لايت ملول عمالة انزكان، حركت وزارة الداخلية ” دورية لفتيت ” الموجهة للولاة والعمال والتي تجبر رؤساء الجماعات الترابية بإعمال ” التقشف ” في سياستها التدبيرية خصوصا المتعلقة بميزانية التسيير والتجهيز، وهو ما عجل بتفعيل تلك المذكرة ، وإجبار الجماعة الترابية بإلغاء صفقة صفقة شراء سيارات بقيمة 200 مليون سنتيم .

وفي نفس السياق أعلنت جماعة أيت ملول جهة سوس ماسة، عن إلغاء صفقة شراء 10 سيارات، بعد أن أثارت جدلا واسعا خلال لدى متابعي الشأن المحلي بالمدينة ، اعتباراً ان الجماعة تتوفر سلفا على أسطول من السيارات كان قد اقتناها المجلس السابق الشأن المحلي بالمدينة ، وان مبلغ 200 مليون سنتيم لشراء الأسطول الجديد يمكن توجيهه لاحتياجات الساكنة من تطوير النظافة وتأهيل ازقة .

كما ان جماعة ايت ملول، كانت قد وضعت شروطا غريبة منها أن تكون السيارات من شركتي RENAULT و DACIA، دون أصناف اخرى، وتخصيص 20 مليون للسيارة الواحدة.