عبد الواحد لفتيت

الداخلية تشهر ورقة “دورية لفتيت” وتلغي صفقة شراء سيارات لفائدة مجلس ايت ملول

2024-05-29 / 09:45
0

 

بعد تناول جريدة ” هبة بريس ” لموضوع صفقة شراء أسطول من سيارات المصلحة لفائدة المجلس الجماعي لايت ملول عمالة انزكان، حركت وزارة الداخلية ” دورية لفتيت ” الموجهة للولاة والعمال والتي تجبر رؤساء الجماعات الترابية بإعمال ” التقشف ” في سياستها التدبيرية خصوصا المتعلقة بميزانية التسيير والتجهيز، وهو ما عجل بتفعيل تلك المذكرة ، وإجبار الجماعة الترابية بإلغاء صفقة صفقة شراء سيارات بقيمة 200 مليون سنتيم .

وفي نفس السياق أعلنت جماعة أيت ملول جهة سوس ماسة، عن إلغاء صفقة شراء 10 سيارات، بعد أن أثارت جدلا واسعا خلال لدى متابعي الشأن المحلي بالمدينة ، اعتباراً ان الجماعة تتوفر سلفا على أسطول من السيارات كان قد اقتناها المجلس السابق الشأن المحلي بالمدينة ، وان مبلغ 200 مليون سنتيم لشراء الأسطول الجديد يمكن توجيهه لاحتياجات الساكنة من تطوير النظافة وتأهيل ازقة .

كما ان جماعة ايت ملول، كانت قد وضعت شروطا غريبة منها أن تكون السيارات من شركتي RENAULT و DACIA، دون أصناف اخرى، وتخصيص 20 مليون للسيارة الواحدة.

2024-05-29 / 09:45
0

مقالات ذات صلة

وكالة الأنباء السلوفينية تجدد فضح كذب الديبلوماسية الجزائرية

2024-05-29 / 10:25

ببـكين.. بوريطة يتباحث مع نظيره الصيني تعزيز العلاقات الثنائية

2024-05-29 / 09:33

التقدم والاشتراكية يدين جريمة الحر.ب النكراء برفح

2024-05-29 / 09:16

بعد المجازر في رفح الفلسطينية .. هل نقترب من…

2024-05-28 / 21:54

مستشارة برلمانية تحتج بمجلس المستشارين بسبب رفض مناقشة أزمة…

2024-05-28 / 18:51

“خبير” يقيم المتر مربع في سيدي بنور بـ200 مليون…

2024-05-28 / 16:26

لفتيت: مداخيل أسواق الجملة تفوق 400 مليون درهم سنويا

2024-05-28 / 16:11

“وهبي” في سابقة لفظية ..” والله دين مو مايدخل…

2024-05-28 / 16:04

وزيرة مالاوية :” تقدم ” المغرب نموذج يقتدى به

2024-05-28 / 13:52

بوريطة : العلاقة بين المغرب والسنغال تحتل مكانة خاصة

2024-05-27 / 21:49

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى