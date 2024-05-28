تارودانت : ايداع تاجر مخدرات السجن ضبط بحوزته 8 كلغ من” الحشيش”

أودعت النيابة العامة ، شخص ثلاثيني يتحدر من مدينة اولاد التايمة ، السجن اليوم الثلاثاء ، بعد انقضاء فترة وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية من اجل التحقيق معه في تهم الحيازة والاتجار في المخدرات ” الحشيش .

وجاء توقيف تاجر المخدرات وهو من ذوي السوابق القضائية ، بعد ان داهمت منزله عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للأمن الولائي بأكادير، مدعومة من عناصر الامن بمفوضية اولاد التايمة اليوم الجمعة الماضي.

وضبط بحوزة الموقوف بعد تفتيش منزله عن سلاح أبيض ” سيف “، فضلا عن مبلغ مالي من عائدات الاتجار في المخدرات.

كما أظهرت عملية التنقيط بقاعدة بيانات الأمن الوطني أن المشتبه فيه يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بالاتجار في المخدرات.