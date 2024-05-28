” لارام ” تعلن عن إطلاق خط مباشر بين الدار البيضاء وأبوجا

هبة بريس / القسم الاقتصادي

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام)، خلال حفل نظمته مؤخرا بأبوجا، عن إطلاق الخط المباشر الرابط بين الدار البيضاء والعاصمة النيجيرية أبوجا، المقرر تفعيله في 23 يونيو المقبل.

وأوضحت الشركة، خلال لقاء مع ممثلي وكالات الأسفار الكبرى بنيجيريا والشركاء المؤسسيين والتجاريين، أنه سيتم تشغيل هذا الخط الجديد إلى أبوجا بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا (الثلاثاء والجمعة والأحد).

وفي كلمة بالمناسبة، قال سفير صاحب الجلالة بنيجيريا، موحا أو علي تاكما: “نجتمع هنا لنحتفل معا بحدث كبير سيشكل علامة فارقة في العلاقات بين المغرب ونيجيريا وسيعطيها زخما جديدا”.

وأكد السيد تاكما أن “23 يونيو المقبل سيكون يوما كبيرا، إذ سيمثل محطة مهمة في الجهود الرامية إلى تعزيز التقارب بين المغرب ونيجيريا، بحيث ستكون أبوجا مدينة قريبة جدا وعلى بعد ساعات قليلة من الدار البيضاء”.

وأضاف أن نيجيريا، على غرار الكاميرون، ستكون ثاني بلد إفريقي تربطه الخطوط الجوية الملكية المغربية بمدينتين؛ لاغوس برحلة يومية وقريبا أبوجا بثلاث رحلات أسبوعيا.

وأشار إلى أن المغرب ونيجيريا يعملان بثبات، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ورئيس نيجيريا، بولا تينوبو، على بناء شراكة إستراتيجية.

وأضاف الدبلوماسي المغربي أن “مشروع خط أنبوب الغاز الذي سيربط نيجيريا بالمغرب وأوروبا، ومصانع الأسمدة، ومشروع مركب المكتب الشريف للفوسفاط بولاية أكوا إيبوم لإنتاج الأسمدة، تجسد هذه الإرادة من أجل بناء هذه الشراكة بين البلدين”.

من جهته، أكد ممثل (لارام) أن “هذا الخط الجديد الرابط بين قلب نيجيريا النابض، أبوجا، ومدينة الدار البيضاء، ليس مجرد مسار رحلة، بل هو قبل كل شيء محطة مهمة في مسار الخطوط الملكية المغربية، مما يعزز التزامها تجاه إفريقيا من أجل ربط أفضل”.

وأضاف أنه “بالنسبة للمسافرين الباحثين عن الأعمال التجارية أو التبادل الثقافي أو التجارب السياحية، تفخر الخطوط الجوية الملكية المغربية بتوفير ربط مريح وموثوق نحو المغرب وخارجه”.

وتابع بالقول “من خلال شبكتنا الواسعة والتزامنا بالتميز، نحن على ثقة بأن خط أبوجا-الدار البيضاء سيساهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع التبادلات الثقافية وتوطيد العلاقات بين بلدينا”.

ومضى قائلا “نحن على استعداد لأن نصبح شركة الطيران المفضلة للمسافرين الباحثين عن الراحة والملاءمة والخدمة الاستثنائية”، مضيفا أنه “من إفريقيا إلى أوروبا، ومن آسيا إلى أمريكا، تغطي شبكتنا مجموعة واسعة من الوجهات التي تلبي احتياجات ورغبات كل مسافر”.

وأشار ممثل (لارام) إلى أنه “في وقت مبكر من هذا العام، أعلنا عن إطلاق خطتنا التطويرية الطموحة للانتقال من شركة طيران متوسطة الحجم تضم 50 طائرة إلى شركة طيران عالمية، مما يعزز مكانتنا الرائدة في إفريقيا من خلال شبكة واسعة حول العالم وأسطول جوي كبير يتكون من 200 طائرة”.

وأبرز أن “إن توقيعنا، DreamAfrica#MeetMorocco#، هو تعبير عن شركة طيران فخورة بأصولها الإفريقية، فهي تعلن أن إفريقيا لا تزال لديها الكثير من الإمكانات للكشف عنها وتدعو المسافرين أيضا إلى عيش تجربة ذات معايير دولية بلمسة مغربية وإفريقية فريدة من نوعها