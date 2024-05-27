اكادير : تنسيق امني يطيح بعصابة الاتجار بحبوب الهلوسة

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الاثنين 27 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 33 و34 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المشتبه فيه الأول على مستوى مدينة تكيوين، حيث أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة داخل منزله عن العثور بحوزته على 5100 قرصا مخدرا من نوع “إكستازي”، وذلك قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من تحديد هوية شخص ثاني يشتبه في ارتباطه بهذا النشاط الإجرامي ويتم توقيفه بمدينة أكادير.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.