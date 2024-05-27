لفتيت ..تخصيص 30 مليون درهم لتأهيل وإصلاح المجازر بعدد من الجماعات

أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين، بأن الوزارة عبأت 30 مليون درهم خلال سنة 2023 وإلى حدود ماي 2024، من أجل تأهيل وإصلاح بعض المجازر بعدد من الجماعات، واقتناء آليات نقل اللحوم لفائدة جماعات أخرى.

وأبرز لفتيت، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “تأهيل وإصلاح المجازر بجميع جهات المملكة”، أنه يتم حاليا التحضير لرؤية مشتركة وموحدة لإصلاح قطاع المجازر، ترتكز على الالتقائية مع السياسات القطاعية وتهدف إلى الإصلاح والتأهيل الشامل لجميع المجازر الحالية، بما فيها تلك المتواجدة في الأسواق الأسبوعية.

وأشار إلى عقد لقاءات تواصلية للتعريف بمخرجات المخطط المديري للمجازر والمذابح القروية وأسواق الماشية وتحسيس السلطات الجهوية والإقليمية بأهمية المجازر والإكراهات التي تحد من تنميتها، لافتا إلى أن هذه اللقاءات توجت بإغلاق مجموعة من المذابح القروية التي لا تستجيب لشروط الصحة والنظافة اللازمتين، مع تقديم وزارة الداخلية دعما ماليا لفائدة الجماعات يوازي المداخيل المالية التي كان يتم تحصيلها من هذه المجازر.

وفي سياق متصل، أبرز لفتيت أن وزارة الداخلية ساهمت في تمويل إنجاز المجزرة الجهوية العصرية لعمالات الرباط- سلا- الصخيرات التي تم إنجازها وفقا للمواصفات الدولية، مؤكدا أن الوزارة ستعمل في القريب العاجل على إنجاز وتأهيل المجازر في جميع جهات المملكة لتواكب هي الأخرى ذات المعايير الدولية.

ووفقا للمعطيات التي تضمنها جواب الوزير، يبلغ عدد المجازر بالمملكة حوالي 180 مجزرة بالوسط الحضري وحوالي 750 مذبحة بالوسط القروي، تمكن من إنتاج أكثر من 300 ألف طن من اللحوم سنويا