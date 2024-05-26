بهذا الرد ..جماهير الأهلي تواجه تطبيع محمد رمضان في نهائي أفريقيا

2024-05-26 / 13:34
0

اعطت جماهير النادي الأهلي المصري درسا كبيرا للفنان المصري محمد رمضان وذلك خلال احتفالية في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت الأحد، بين القلعة الحمراء والترجي التونسي في إستاد القاهرة.

وأدار الجمهور ضهره للملعب خلال الفقرة الفنية التي قدمها رمضان قبل بدء المباراة، وأشاروا بعلامة النصر في مشهد يحاكي شخصية “حنظلة” الكرتونية الأيقونة الفلسطينية وأشهر الشخصيات التي رسمها الفنان الفلسطيني ناجي العلي.

ورفض جمهور الأهلي وجود محمد رمضان، بسبب الاتهامات التي طالته بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، حين ظهرت خلال السنوات الماضية صور لرمضان بصحبة المطرب الإسرائيلي عومير آدم في دبي، إضافة إلى صور أخرى تجمعه برجل الأعمال الإسرائيلي إيلاد تسلا

https://www.facebook.com/people/Omar-Rabea/100047215241365/?ref=embed_video

2024-05-26 / 13:34
0

مقالات ذات صلة

فاس ..فوضى بمهرجان الموسيقى الروحية

2024-05-26 / 13:57

بالقفطان المغربي .. “ليلى الحديوي” في كامل أناقتها على…

2024-05-26 / 11:37

أحمد العوضي: “رجوعي أنا وياسمين عبد العزيز بيد الله”

2024-05-25 / 11:00
كريمة غيث تعتدي على حراس أمن أحد الفنادق بمراكش

ابتدائية مراكش تؤجل النظر في ملف الفنانة كريمة غيث

2024-05-25 / 10:24

مشادات بين فنانة أمريكية وحارسة أمن خاص تشعل مهرجان…

2024-05-24 / 17:55

بإطلالة رائعة.. مريم لكرع تحتفل بعيد ميلادها في اسطنبول

2024-05-24 / 17:26

نرجس الحلاق توضح لمتابعيها سبب غيابها على السوشل ميديا

2024-05-24 / 16:46

“العدل الدولية” تأمر إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح

2024-05-24 / 15:33

مصر.. المحكمة تؤيد حبس منة شلبي لـسنة في قضية…

2024-05-24 / 10:49

“ضربة شمس” تدخل النجم الهندي “شاروخان” إلى المستشفى

2024-05-24 / 09:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى