بهذا الرد ..جماهير الأهلي تواجه تطبيع محمد رمضان في نهائي أفريقيا

اعطت جماهير النادي الأهلي المصري درسا كبيرا للفنان المصري محمد رمضان وذلك خلال احتفالية في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت الأحد، بين القلعة الحمراء والترجي التونسي في إستاد القاهرة.

وأدار الجمهور ضهره للملعب خلال الفقرة الفنية التي قدمها رمضان قبل بدء المباراة، وأشاروا بعلامة النصر في مشهد يحاكي شخصية “حنظلة” الكرتونية الأيقونة الفلسطينية وأشهر الشخصيات التي رسمها الفنان الفلسطيني ناجي العلي.

ورفض جمهور الأهلي وجود محمد رمضان، بسبب الاتهامات التي طالته بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، حين ظهرت خلال السنوات الماضية صور لرمضان بصحبة المطرب الإسرائيلي عومير آدم في دبي، إضافة إلى صور أخرى تجمعه برجل الأعمال الإسرائيلي إيلاد تسلا

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