ايقاف سارق دراجات روع أحياء المسيرات و المجتمع المدني يشيد

تمكنت مصالح الأمن بمنطقة المنارة بمراكش، من ايقاف شخص خطير للإشتباه بتورطه في ترويع الساكنة بسرقات متعددة استهدفت دراجات نارية.

وبحسب المعطيات المتوفرة،، فقد جاء ايقاف المعني بالأمر وهو من ذوي السوابق في السرقة والإتجار في المخدرات، بعد تحريات ميدانية وتقنية، تكللت بتشخيص هويته أثناء تردده رفقة شخص آخر على متن دراجة نارية على أحياء المسيرات، ليتم فرض حراس ومراقبة سريتين مكنتا من إيقافه.

الموقوف الذي اعترف بسرقة دراجات نارية، تمت إحالته على عناصر فرقة الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث معه قبل إحالته على النيابة العامة المختصة، في أفق إيقاف مشاركه هذا و قد اشاد الفاعل الحقوقي محمد الهروالي في اتصال خص به موقعنا بهذا التدخل النوعي خصوصا ان هذا النوع من السرقات الذي اثار توجسا وسط ساكنة العمارات التي أصبحت تعاني مع ايجاذ ملاد لدراجاتهم و منهم من عليه اقساط و منهم وجد معانات في الوصول الى عمله بعد فقدان دراجته كما ان هذه الدراجات تستعمل بعد ذلك في السرقات بالخطف ما يفاقم الجريمة ما جعل رئيس المنطقة الأمنية الثالثة يشرف شخصيا رفقة تشكيلة أمنية على انجاح خطة الايقاف المحكمة التي تذخل في إطار تجفيف منابع الجريمة