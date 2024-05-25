مديرية الأمن تعزل شرطيا مدمنا على مادة “السليسيون”

2024-05-25 / 15:51
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قررت المديرية العامة للأمن الوطني بعزل شرطي من أسلاك الشرطة ومن الوظيفة العمومية، لإخلاله بقواعد الانضباط الوظيفي وارتكابه لتجاوزات مهنية جسيمة، تتمثل في إدمانه على المخدرات خاصة السليسيون”.

الشرطي المعزول برتبة حارس أمن، حديث التخرج، يعمل بولاية أمن طنجة ضبط متلبسا باستهلاكه مادة “السليسيون”، خلال حملة أمنية بالمدينة ، فوجئت عناصر التدخل أثناء إيقافه، أنه يتوفر على أصفاد وعلب مادة “السليسيون”، وبعد تنقيطه تبين أنه موظف شرطة، ليتم إشعار والي أمن طنجة ورئيس الهيأة الحضرية والمصلحة الإدارية الولائية بواقعة حالة تلبس رجل الأمن باستهلاكه الممنوعات بالشارع العام، ومتحوزا على أصفاد للمديرية العامة للأمن الوطني.

الواقعة دفعت بمسؤولي ولاية امن طنجة برفع تقرير مفصل للمديرية العامة للأمن الوطني، بالواقعة، اتخذت من خلاله قرارا يقضي بعزله من الوظيفة ، وتجريده من سلاحه الوظيفي ولوازم عمله .

2024-05-25 / 15:51
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