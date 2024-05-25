“رايانير” تستجيب للمغاربة و تطبق شرط الوزارة بالأداء بالدرهم المغربي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

استجابت شركة “رايانير” للطيران المنخفض التكلفة و التي دشنت مؤخرا عديد الخطوط الداخلية و الخارجية في المملكة المغربية لطلبات الزبناء المحليين من خلال تطبيقها لشروط وزارة النقل و اللوجيستيك.

و في هذا الصدد، بات الأداء بالعملة المغربية متاحا لجميع الرحلات التي تسيرها شركة “رايانير” انطلاقا من مطارات المغرب، سواءا الرحلات الجوية الداخلية أو حتى الدولية.

و أصبح بإمكان جميع المسافرين المغاربة، الاختيار في طريقة الدفع الإلكتروني، بين بطائقهم البنكية المغربية بالدرهم المغربي أو من خلال المخصصة الخاصة بالدفع عبر الإنترنت دوليا بالعملات الصعبة، وفق اختيارات الزبون.

هذا الأمر أثلج صدور عدد من المسافرين المغاربة خاصة الذين يتنقلون بشكل متكرر بين خطوط شركة “رايانير” و التي باتت تربط عديد مدن المملكة ببعضها البعض، فضلا على توفيرها خطوط جوية مباشرة مع عدد من الدول الأوروبية.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن وزارة النقل واللوجستيك، كانت قد قررت السماح لشركة “رايانير” بتسيير رحلاتها الداخلية بشكل استثنائي لمدة شهر في انتظار امتثال الشركة لالتزاماتها، وذلك بعد أن لاحظت أن التذاكر متاحة فقط للشراء عبر البطاقات البنكية المغربية الدولية بالعملة الصعبة.

وذكرت الوزارة، في بلاغ سابق لها، بخصوص بيع تذاكر الطيران الداخلي من طرف هذه الشركة، أنه في إطار تعزيز الاتصال الجوي الداخلي، رخصت وزارة النقل واللوجستيك، في 24 نونبر 2023، لشركة الطيران “رايانير”، تنظيم 11 رحلة داخلية تربط 9 مطارات مغربية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إصدار هذا الترخيص الاستثنائي بشرط صريح أن يكون بيع التذاكر متاحا بالدرهم، وهو الشرط الذي تم قبوله وتأكيده برسالة من شركة الطيران بتاريخ 29 نونبر 2023.

وأشار البلاغ إلى أنه بعد أن لاحظت الوزارة أن التذاكر متاحة فقط للشراء عبر البطاقات البنكية المغربية الدولية بالعملة الصعبة، قامت بتذكير الشركة بالتزاماتها يوم 29 مارس 2024، وأمرتها بالامتثال لها في أقرب وقت ممكن.

وخلصت إلى أنه لتجنب إزعاج المواطنين الذين سبق لهم شراء تذاكرهم وتنظيم سفرهم، قررت الوزارة السماح لشركة رايانير بتسيير رحلاتها الداخلية بشكل استثنائي لمدة شهر في انتظار امتثال الشركة لالتزاماتها.