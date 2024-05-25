الفلاحة: دعم استيراد الأغنام سيساهم في ضمان تموين الأسواق
هبة بريس
أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الجمعة، أن قطاع تربية المواشي حافظ على توازنه بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة وتنزيل برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية.
وأشارت الوزارة في بلاغ لها إلى أن هذا البرنامج يتعلق بتوزيع الشعير المدعم والأعلاف المركبة لفئدة مربي الماشية، فضلا عن تهيئة وتجهيز نقاط المياه لتوريد الماشية.
بالإضافة إلى ذلك، ساهم تعليق الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى دعم استيراد الأغنام، في إمداد السوق الوطنية بشكل منتظم بالمنتجات الحيوانية.
وخلص البلاغ إلى أن الإجراءات المتخذة بمناسبة عيد الأضحى، لاسيما دعم استيراد الأغنام، ستساعد على ضمان تموين مستمر للسوق، مشيرا إلى أنه تم تنزيل برنامج الاستعداد لعيد الأضحى في جميع أنحاء التراب الوطني.
6 تعليقات
المطلوب تسقيف اسعار الاكباش يعني سعر الكيلوغرام غير مقبول كمشة من الحيتان الكبيرة تتاجر في مأساة شعب بكامله الدعم يجب ان ينعكس على السعر فورا تحديد سعر البيع او الغاء عيد الأضحى
يجب بيع الاضاحي بالكيلوغرام تفاديا للزيادة ..
نتمنى من الله تعالى أن لا يحرم كل فقير فرحة العيد ..
على وزارة الفلاحة أن تقنن هذا القطاع الذي يعرف العشوائية ..
لا يمكن توقيف الأسعار المتضاربون كثيرون والفساد منتشر والحل هو إلغاء عيد الأضحى وإثر الإعلان به سينزل ثمن الخروف إلى مستويات يقدر المواطن الفقير اقتناء. وليس عيد الأضحى سوى سنة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها
مع الاسف نتجة نحو مستقبل ضبابي في القدرة الشراءية للمواطن المغربي البوطا و الآن اسعار الأضاحي يجبت على الدولة توقيف الأسعار او إلغاء العيد الخروف ثمنه 1100dh مستورد معفي من الرسوم الجمركية و مدعم 500dh كفى من دبح المواطن المغربي