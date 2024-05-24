المحكمة تحسم رسميا في اتهام رئيس برشلونة بقضية نيغريرا

برأت محكمة برشلونة اليوم الجمعة نادي برشلونة من التهم الموجهة إليه من قبل النيابة العامة في ما يعرف بـ”قضية نيغريرا”.

وجاء في البيان الذي أصدره الفريق الكتالوني: “يود برشلونة أن يعرب عن رضاه التام عن القرار الذي أصدرته محكمة برشلونة اليوم، حيث يؤكد الدفاع الذي قدمه النادي ويرفض فرضية جريمة الرشوة المزعومة. نحن نحافظ على قناعتنا بأن العدالة سوف تنتصر ويمكن توضيح الأحداث المتعلقة بلائحة الاتهام بشكل نهائي، مما يدل على البراءة المطلقة للنادي”.

وتتهم النيابة العامة برشلونة بمدفوعات مزعومة بلغت أكثر من 7.3 ملايين يورو، إلى نيغريرا، نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية السابق، بين 2001 و2018 لتزويد النادي بنصائح ومشورة شفوية حول مواضيع متعلقة بالحكام.

وتمت المدفوعات عبر شركة “داسنيل 95” التابعة للحكم السابق، وانتهت بخسارة الأخير مركزه رقم 2 في التحكيم الإسباني.

وسبق للقضاء الإسباني أن وجه التهمة في هذه الفضيحة إلى نادي برشلونة ورئيسيه السابقين جوزيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، على غرار نيغريرا وابنه