“زامبيا” تشيد بالمبادرة الأطلسية لجلالة الملك لفائدة دول الساحل

هبة بريس / الرباط

أشاد وزير العدل الزامبي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالنيابة، مولامبو هايمبي، اليوم الجمعة بالرباط، بالمبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة دول الساحل.

ونوه الوزير الزامبي، في بيان مشترك صدر في أعقاب المحادثات التي أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بالفرصة التي تتيحها المبادرة الملكية لتيسير ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتي ستساهم في تحقيق التنمية السوسيو- اقتصادية للمنطقة، وستضمن استقرار إفريقيا وازدهارها.

كما أشاد بالمبادرة “المتبصرة” لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، الذي يهدف إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطارا جيو- استراتيجيا من أجل تطوير التعاون بين البلدان الإفريقية وتعزيز السلام، والاستقرار، والازدهار المشترك.

وبهذه المناسبة، نوه السيد بوريطة والسيد هايمبي بـ”أواصر الأخوة القوية والتضامن والدعم والتفاهم التي تجمع الشعبين المغربي والزامبي، فضلا عن التقدير المتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه فخامة الرئيس هاكيندي هيشيليما”.